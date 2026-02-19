Nukleáris fegyverekkel felvértezett szuperrakéták: a világ legsötétebb diktatúrája felsorakoztatta a KN-25 arzenálját

Az állami hírügynökség, a KCNA csütörtökön számolt be a szerdai ceremóniáról, amelyen a 600 milliméteres kaliberű KC-25-ös sorozatvetőket a phenjani Kultúra Háza előtti téren sorakoztatták fel. Kim Dzsongun az eszközöket „a világ legelőnyösebb fegyverének” nevezte „koncentrált csapásmérés végrehajtására”, hozzátéve, hogy azok mesterséges intelligenciát és komplex irányítási rendszereket alkalmaznak. Elemzők szerint a „különleges csapás, azaz stratégiai küldetés végrehajtására alkalmas” kitétel a nukleáris bevetésre utaló szokásos észak-koreai eufemizmus.
North Korea Formally Hands Over 50 KN-25 600mm Rocket Systems to Combat Units pic.twitter.com/1dR4uuEc67 https://t.co/1dR4uuEc67— Army Recognition (@ArmyRecognition) February 19, 2026
A bemutatóra a Munkapárt 9. kongresszusának küszöbén került sor, amelyet Phenjan legfontosabb politikai eseményeként tartanak számon. Kim Dzsongun jelezte:
a kongresszus meghirdeti „az önálló védelmi kezdeményezés következő szakaszát”, és felgyorsítja a katonai képességek folyamatos megújítását a külső fenyegetések leküzdése érdekében.
A várakozások szerint a gyűlés kijelöli Észak-Korea külpolitikáját, katonai stratégiáját és nukleáris célkitűzéseit a következő öt évre. Az állami média az utóbbi napokban a küldöttek érkezéséről tudósított, ami arra utal, hogy a kongresszus hamarosan megkezdődhet.
Hong Min, a Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet elemzője az AFP hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a rendszer becslések szerint mintegy 400 kilométeres hatótávolságú rakéták kilövésére képes, amivel egész Dél-Korea elérhető. A szakértő szerint a fegyver elsődleges célja a dél-koreai és amerikai egyesített légierő semlegesítése. Hozzátette: taktikai nukleáris robbanófejjel felszerelve egyetlen üteg négy-öt lövéssel képes lenne egy teljes katonai repülőteret elpusztítani. Szöul mindössze ötven kilométerre fekszik az észak-koreai határtól.
Egy másik csütörtöki jelentésben a KCNA közölte Kim Jodzsongnak, az észak-koreai vezető húgának reakcióját is. Kim Jodzsong nyugtázta az egyik dél-koreai miniszter bocsánatkérését, amely az állítólagos civil drónok behatolására vonatkozott, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Phenjan megerősíti a határvédelmet. Észak-Korea állítása szerint a légtérsértések tavaly szeptemberben, illetve januárban történtek. Bár Szöul tagadta, hogy a megjelölt időpontokban állami drónokat üzemeltetett volna, a hatóságok három civilt gyanúsítanak azzal, hogy a határ menti területekről drónokat juttattak át Észak-Koreába.
Címlapkép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
