Reagált a Kreml embere: tényleg gigantikus üzletet ajánlottak titokban Donald Trumpéknak?

Dmitrijev a MAX közösségi platformon reagált arra a sajtóértesülésre, miszerint egy összesen 12 ezermilliárd dollárra rúgó alkut kínáltak volna Washingtonnak a Kreml elleni büntetőintézkedések megszüntetéséért.
Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója leszögezte, hogy a hír valótlan.
Véleménye szerint a szankciók feloldásáról szóló döntést végső soron az amerikai érdekek diktálják majd,
az amerikai vállalatok ugyanis már több mint 300 milliárd dolláros veszteséget szenvedtek el az orosz piac elhagyása miatt.
Putyin tanácsadója korábban is érvelt azzal, hogy az Egyesült Államoknak elemi érdeke a korlátozások feloldása, tekintettel a potenciális közös beruházásokra és az amerikai cégeket sújtó jelentős károkra.
Az Economist magazin kedden írta meg, hogy mielőtt Vlagyimir Putyin augusztusban találkozott volna Donald Trumppal, az orosz nemzetbiztonsági tanácsban arról készült feljegyzés, hogy az amerikai elnöknek miként lehetne "a legnagyobb üzletként" eladni az alkut.
Tavaly április óta Dmitrijev legalább kilenc alkalommal találkozott Steve Witkoff-fal, Trump különmegbízottjával. A Trump családhoz közel álló személyek tárgyalásokat folytattak orosz energetikai eszközökben való részesedések megszerzéséről. Az Egyesült Államoknak üzleti lehetőséget ajánlottak az Északi-sarkvidék olaj- és gázkészleteiben, ritkaföldfém-bányákban, egy nukleáris meghajtású adatközpontban, valamint egy alagútban a Bering-szoros alatt - sorolta az Economist.
Címlapkép forrása: MTI
Itt a nagy bejelentés: 20 milliárd forint állami pénzt kap a magyar kkv-szektor
Dübörög a Demján Sándor Program.
Új védelmi paktum született Magyarország szomszédjában: eloszlatták a félelmeket Európa lőporos hordójában
Aleksandar Vucic úgy érezte, ellenük szövetkeznek.
Hiába a szép számok, megütötték a Walmart részvényeit
Csalódást okoztak a várakozások.
Háborúra készül a tűkön ülő régió? Oroszországgal karöltve gyakorlatozott a Trump szorításában lévő rezsim
Megakadályoznák az "egyoldalú akciókat" a térségben.
Kísért a múlt? – A németek egyre nagyobb része erős vezérre és egyetlen párt teljhatalmára vágyik
Különösen a volt NDK területén erősödik az autoriter vezetés iránti szimpátia.
Riadót fújtak az elemzők: Trump háborúra készül – 6 oka is van annak, hogy Amerika most támadni fog
"Trump nem arról híres, hogy meghátrál."
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?