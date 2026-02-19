Reagált a Kreml embere: tényleg gigantikus üzletet ajánlottak titokban Donald Trumpéknak?

Dmitrijev a MAX közösségi platformon reagált arra a sajtóértesülésre, miszerint egy összesen 12 ezermilliárd dollárra rúgó alkut kínáltak volna Washingtonnak a Kreml elleni büntetőintézkedések megszüntetéséért.

Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója leszögezte, hogy a hír valótlan.

Véleménye szerint a szankciók feloldásáról szóló döntést végső soron az amerikai érdekek diktálják majd,

az amerikai vállalatok ugyanis már több mint 300 milliárd dolláros veszteséget szenvedtek el az orosz piac elhagyása miatt.

Putyin tanácsadója korábban is érvelt azzal, hogy az Egyesült Államoknak elemi érdeke a korlátozások feloldása, tekintettel a potenciális közös beruházásokra és az amerikai cégeket sújtó jelentős károkra.

Az Economist magazin kedden írta meg, hogy mielőtt Vlagyimir Putyin augusztusban találkozott volna Donald Trumppal, az orosz nemzetbiztonsági tanácsban arról készült feljegyzés, hogy az amerikai elnöknek miként lehetne "a legnagyobb üzletként" eladni az alkut.

Tavaly április óta Dmitrijev legalább kilenc alkalommal találkozott Steve Witkoff-fal, Trump különmegbízottjával. A Trump családhoz közel álló személyek tárgyalásokat folytattak orosz energetikai eszközökben való részesedések megszerzéséről. Az Egyesült Államoknak üzleti lehetőséget ajánlottak az Északi-sarkvidék olaj- és gázkészleteiben, ritkaföldfém-bányákban, egy nukleáris meghajtású adatközpontban, valamint egy alagútban a Bering-szoros alatt - sorolta az Economist.

Címlapkép forrása: MTI