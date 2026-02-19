  • Megjelenítés
Reagált a Kreml embere: tényleg gigantikus üzletet ajánlottak titokban Donald Trumpéknak?
Globál

Reagált a Kreml embere: tényleg gigantikus üzletet ajánlottak titokban Donald Trumpéknak?

Portfolio
Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin különmegbízottja cáfolta, hogy Oroszország 12 ezermilliárd dollár értékű beruházási csomagot ajánlott volna fel az Egyesült Államoknak a szankciók eltörléséért cserébe - közölte a News.ru.

Dmitrijev a MAX közösségi platformon reagált arra a sajtóértesülésre, miszerint egy összesen 12 ezermilliárd dollárra rúgó alkut kínáltak volna Washingtonnak a Kreml elleni büntetőintézkedések megszüntetéséért.

Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója leszögezte, hogy a hír valótlan.

Véleménye szerint a szankciók feloldásáról szóló döntést végső soron az amerikai érdekek diktálják majd,

az amerikai vállalatok ugyanis már több mint 300 milliárd dolláros veszteséget szenvedtek el az orosz piac elhagyása miatt.

Még több Globál

Gyanús felvételek: hirtelen nagy lett a mozgás a nukleáris bunkernál, ez lehet a háború egyértelmű jele

Oroszország bejelentette a páncéltörő rakéta új változatát: szuperszonikus sebességgel érkezik a halál

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Putyin tanácsadója korábban is érvelt azzal, hogy az Egyesült Államoknak elemi érdeke a korlátozások feloldása, tekintettel a potenciális közös beruházásokra és az amerikai cégeket sújtó jelentős károkra.

Az Economist magazin kedden írta meg, hogy mielőtt Vlagyimir Putyin augusztusban találkozott volna Donald Trumppal, az orosz nemzetbiztonsági tanácsban arról készült feljegyzés, hogy az amerikai elnöknek miként lehetne "a legnagyobb üzletként" eladni az alkut.

Tavaly április óta Dmitrijev legalább kilenc alkalommal találkozott Steve Witkoff-fal, Trump különmegbízottjával. A Trump családhoz közel álló személyek tárgyalásokat folytattak orosz energetikai eszközökben való részesedések megszerzéséről. Az Egyesült Államoknak üzleti lehetőséget ajánlottak az Északi-sarkvidék olaj- és gázkészleteiben, ritkaföldfém-bányákban, egy nukleáris meghajtású adatközpontban, valamint egy alagútban a Bering-szoros alatt - sorolta az Economist.

Kapcsolódó cikkünk

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility