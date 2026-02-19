  • Megjelenítés
Rejtélyes atom-tengeralattjáró bukkant fel a keleti nagyhatalom partjainál: ez lehet a jövő
Globál

Rejtélyes atom-tengeralattjáró bukkant fel a keleti nagyhatalom partjainál: ez lehet a jövő

Portfolio
Új generációs kínai atommeghajtású vadász-tengeralattjárót azonosítottak a Pohaj-tengeri hajógyárról készült műholdfelvételeken. A hajótest méretei, az X-elrendezésű vezérsíkok és a valószínűsíthető egytestű kialakítás arra utalnak, hogy nem csupán a korábbi típusok továbbfejlesztéséről, hanem egy teljesen új konstrukcióról van szó - számolt be a Naval News.

A 2025. február 9-i Sentinel-2 műholdfelvételek alapján eleinte arra következtettek, hogy

a bohaj-tengeri üzem egy újabb 09IIIB (093B) típusú, manőverező robotrepülőgép-hordozó atom-tengeralattjárót bocsátott vízre.

Ebből a típusból a gyár 2022 óta már hét-nyolc egységet épített a kínai haditengerészet számára. A részletesebb elemzés azonban olyan jegyeket tárt fel, amelyek egyértelműen egy teljesen újratervezett hajóosztályra utalnak.

Az új tengeralattjáró – amelyet a szakirodalom 09V-ként jelöl – teljes hossza megközelítőleg 110–115 méter. Ez nem tér el lényegesen a korábbi, 09III-as típuscsalád méreteitől. A hajótest azonban jóval szélesebb: a becsült 12–13 méteres szélesség alapján

Még több Globál

Csalhatatlan jel utal arra, hogy háborúra készül Washington: levegőben a Wild Weasel-ek

Ilyen tempóban még soha nem gyártottak ennyi vadászgépet Európában - Teljes kapacitáson pörögnek a gyárak

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

a merülési vízkiszorítás 9000–10 000 tonnára tehető, szemben a 09III-as változatok mintegy 7000 tonnájával.

A hajótest végén feltűnő, nagy felületű, X-elrendezésű kormánysíkok láthatók, ami kínai atom-tengeralattjárókon korábban nem fordult elő. Hasonló megoldást eddig csak a vuhani Vucsang hajógyárban 2024-ben megfigyelt, kisebb, hagyományos meghajtású egységen azonosítottak. Ezt a típust nyugati források 041-esként vagy Csou-osztályként említik. A vízvonalon látható, vörösre festett hajófenék szokatlanul magas helyzete csökkent tartalék felhajtóerőre utal, ami egytestű kialakítást valószínűsít. Amennyiben ez beigazolódik, az alapvető technológiai váltást jelent, mivel a kínai haditengerészet eddigi összes tengeralattjárója kéttestű szerkezettel épült.

A torony mögötti, még nyitott szekció feltehetően függőleges indítókat rejt szárazföldi célok elleni és hajó elleni robotrepülőgépek számára. Ez a 09IIIB típus 18 cellás elrendezéséhez hasonlíthat, bár a befejezetlen állapot miatt a pontos konfiguráció egyelőre nem állapítható meg. A hajtásrendszer takarásban van, de szinte biztosra vehető, hogy az új típus a hagyományos hajócsavar helyett szivattyús hajtóművet kap. A mélységi kormánylapátok a torony helyett valószínűleg a hajótestbe visszahúzható kialakítást kapnak, ami szintén szakítást jelent a korábbi kínai gyakorlattal.

A szélesebb törzs egyúttal a következő generációs kínai ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró – a 09VI, más jelöléssel 096-os típus – tervezéséhez is alapul szolgálhat. Az új típus megjelenése

a kínai atom-tengeralattjáró flotta gyors bővítését és korszerűsítését jelzi, ami a térség más szereplőit is reakcióra készteti.

Ausztrália az AUKUS-megállapodás keretében már építi saját nukleáris meghajtású flottáját. Dél-Korea – esetleg amerikai együttműködéssel – szintén ilyen irányba halad, és a kérdés Japánban is rendszeresen felmerül. Az atom-tengeralattjárók üzemeltetésére nem képes országok várhatóan hagyományos tengeralattjáróik fejlesztésével, valamint a tengeri és légi tengeralattjáró-elhárító képességeik erősítésével reagálnak majd.

Kapcsolódó cikkünk

Atom-tengeralattjárót állítana csatasorba a világ egyik legerősebb országa, de van ezzel egy kis gond

Címlapkép forrása: Kyodo News Stills via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Fordulópont - Valami tényleg nagy dolog történik most velünk
Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility