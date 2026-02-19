Rejtélyes atom-tengeralattjáró bukkant fel a keleti nagyhatalom partjainál: ez lehet a jövő

A 2025. február 9-i Sentinel-2 műholdfelvételek alapján eleinte arra következtettek, hogy
a bohaj-tengeri üzem egy újabb 09IIIB (093B) típusú, manőverező robotrepülőgép-hordozó atom-tengeralattjárót bocsátott vízre.
Ebből a típusból a gyár 2022 óta már hét-nyolc egységet épített a kínai haditengerészet számára. A részletesebb elemzés azonban olyan jegyeket tárt fel, amelyek egyértelműen egy teljesen újratervezett hajóosztályra utalnak.
Az új tengeralattjáró – amelyet a szakirodalom 09V-ként jelöl – teljes hossza megközelítőleg 110–115 méter. Ez nem tér el lényegesen a korábbi, 09III-as típuscsalád méreteitől. A hajótest azonban jóval szélesebb: a becsült 12–13 méteres szélesség alapján
a merülési vízkiszorítás 9000–10 000 tonnára tehető, szemben a 09III-as változatok mintegy 7000 tonnájával.
A hajótest végén feltűnő, nagy felületű, X-elrendezésű kormánysíkok láthatók, ami kínai atom-tengeralattjárókon korábban nem fordult elő. Hasonló megoldást eddig csak a vuhani Vucsang hajógyárban 2024-ben megfigyelt, kisebb, hagyományos meghajtású egységen azonosítottak. Ezt a típust nyugati források 041-esként vagy Csou-osztályként említik. A vízvonalon látható, vörösre festett hajófenék szokatlanul magas helyzete csökkent tartalék felhajtóerőre utal, ami egytestű kialakítást valószínűsít. Amennyiben ez beigazolódik, az alapvető technológiai váltást jelent, mivel a kínai haditengerészet eddigi összes tengeralattjárója kéttestű szerkezettel épült.
A torony mögötti, még nyitott szekció feltehetően függőleges indítókat rejt szárazföldi célok elleni és hajó elleni robotrepülőgépek számára. Ez a 09IIIB típus 18 cellás elrendezéséhez hasonlíthat, bár a befejezetlen állapot miatt a pontos konfiguráció egyelőre nem állapítható meg. A hajtásrendszer takarásban van, de szinte biztosra vehető, hogy az új típus a hagyományos hajócsavar helyett szivattyús hajtóművet kap. A mélységi kormánylapátok a torony helyett valószínűleg a hajótestbe visszahúzható kialakítást kapnak, ami szintén szakítást jelent a korábbi kínai gyakorlattal.
A szélesebb törzs egyúttal a következő generációs kínai ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró – a 09VI, más jelöléssel 096-os típus – tervezéséhez is alapul szolgálhat. Az új típus megjelenése
a kínai atom-tengeralattjáró flotta gyors bővítését és korszerűsítését jelzi, ami a térség más szereplőit is reakcióra készteti.
Ausztrália az AUKUS-megállapodás keretében már építi saját nukleáris meghajtású flottáját. Dél-Korea – esetleg amerikai együttműködéssel – szintén ilyen irányba halad, és a kérdés Japánban is rendszeresen felmerül. Az atom-tengeralattjárók üzemeltetésére nem képes országok várhatóan hagyományos tengeralattjáróik fejlesztésével, valamint a tengeri és légi tengeralattjáró-elhárító képességeik erősítésével reagálnak majd.
Címlapkép forrása: Kyodo News Stills via Getty Images
