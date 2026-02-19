  • Megjelenítés
Rendkívüli intézkedésről döntött az egykori polgárháborús ország: kinyitják a börtönök kapuit
Rendkívüli intézkedésről döntött az egykori polgárháborús ország: kinyitják a börtönök kapuit

Általános amnesztiát hirdetett a bebörtönzötteknek Ahmed es-Saraa szíriai elnök szerdán, a vonatkozó rendelet mindenekelőtt a büntetési tételek mérséklését tartalmazza - közölte a SANA helyi hírügynökség az államfői hivatalra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint

az amnesztia minden olyan bűncselekményre vonatkozik, amelyet a kihirdetés előtt követtek el.

Az intézkedés keretében az életfogytig tartó börtönbüntetéseket időben korlátozott, 20 éves szabadságvesztésre változtatják. Ugyanígy járnak el az életfogytiglani kényszermunka esetében is. A halálosan beteg, illetve 70. életévüket betöltött rabok pedig büntetésük letöltése előtt szabadulhatnak a börtönből.

Az amnesztia alól kivételt képeznek az olyan bűncselekmények, amelyek során súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el a szíriai néppel szemben. További kivételt képeznek a súlyos bűncselekmények és a nemi erőszak súlyos esetei.

A szíriai igazságügyi minisztérium közlése szerint az intézkedés célja, hogy az erre alkalmasnak talált személyek új esélyt kapjanak a társadalomba való visszailleszkedésre – ide értve a kisebb súlyú bűncselekményeket vagy szabálysértéseket elkövetőket. További cél tehermentesíteni a büntetésvégrehajtási intézeteket és enyhíteni túlzsúfoltságot.

A megbuktatott Bassár el-Aszad elnök uralma alatt Szíriában tömegesen, gyakran válogatás nélkül börtönöztek be embereket.

Emberi jogi szervezetek rendszeres kínzásokról, súlyos bántalmazásokról és embertelen fogva tartási körülményekről számoltak be az ország börtöneiben, illetve a hírszerzés fogdáiból. Jelentéseik szerint számos rab a kínzások, éheztetés, betegségek, vagy a hiányzó egészségügyi ellátás következtében vesztette életét.

