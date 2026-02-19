Riadót fújtak az elemzők: Trump háborúra készül – 6 oka is van annak, hogy Amerika most támadni fog

Az Axios arról ír: Irán és az USA közel állnak a háborúhoz – még győzhet a diplomácia, de
„számos tényező arra mutat, hogy Trump megnyomhatja a gombot,” vagyis támadást indíthat.
Úgy látják, ha Amerika megtámadja Iránt, ez most más lesz, mint a Venezuela elleni művelet – nem lesz olyan rövid és precíz, sokkal nagyobb konfliktus jöhet.
Az Axios hat okot is felsorol, ami miatt Irán és az USA háború szélére sodródott:
- Az USA hosszú évek óta Irán nukleáris képességeinek korlátozását akarja elérni – Trump elnök tavaly nyáron már lebombázta a perzsa állam atomlétesítményeit, de sem előtte, sem utána nem tudott a kérdésben egyezséget kötni Teheránnal. Mindemellett Trump szövetségesei folyamatosan beszélnek a rezsimváltás szükségességéről.
- Trump januárban már fontolóra vette, hogy megtámadja Iránt, kiállva az országban tüntető ellenzéki aktivisták mellett. Nyíltan is megfenyegette Teheránt a csapással, mivel az iráni biztonsági erők tüntetők ezreit ölték meg. Az Axios erősen utal rá, hogy ekkor azért nem történt meg a csapás, mert az USA nem rendelkezett még elég katonai képességgel a régióban.
- Az Egyesült Államok két repülőgép-hordozót és rengeteg más fegyvert is a régióba csoportosított – az Axios ezt Csehov puskájához hasonlította, úgy látják, Trump világos szándékában áll használni is ezeket az eszközöket.
- Izrael nyomást gyakorol az USA-ra, és nagyon úgy fest, hogy közös katonai műveleteket terveznek.
- Az olajpiac stabil, ha az USA támad, mind az olajárak ugrásának üteme, mind pedig a drágulás időtartama a lehetőségekhez képest alacsony lesz.
- A teheráni iszlamista rezsim most gyenge – mind politikai, mind pedig katonai értelemben.
Nincs jele annak, hogy közel lenne a megállapodás, viszont a háborúnak számos jele van. Trump nem arról ismert, hogy meghátrál”
– írják az Axios elemzői, akik úgy gondolják, ha most nem támad Amerika (és Izrael), később sokkal nehezebb dolguk lesz térdre kényszeríteni a rezsimet.
Címlapkép forrása: US Army / Public Domain
