Váratlan vendégek bukkantak fel a harapófogóba került országban: nem rejtették véka alá, mi a szándékuk

Az amerikai U.S. Southern Command közleménye szerint Donovan mellett a tárgyalásokon részt vett Joseph Humire, valamint Laura Dogu, az Egyesült Államok új venezuelai megbízottja is. A megbeszélések középpontjában a regionális biztonsági helyzet, valamint Donald Trump háromlépcsős venezuelai terve állt, különös tekintettel az ország stabilizálására és a nyugati félteke közös biztonságára.
#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan concluded a visit to Venezuela today, joining Amb. Laura F. Dogu and @jmhumire for productive meetings with Venezuelan interim authorities. The U.S. is committed to a free, safe and prosperous Venezuela for the Venezuelan people, the… pic.twitter.com/Gkd6vjT3VW https://twitter.com/hashtag/SOUTHCOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— U.S. Southern Command (@Southcom) February 18, 2026
Dogu a közösségi médiában "történelmi napnak" nevezte a látogatást, amely szerinte
azt a célt szolgálja, hogy Venezuela Washingtonhoz igazodó pályára álljon.
A látogatás az első amerikai katonai delegációs út Venezuelába azóta, hogy az amerikai különleges erők a múlt hónapban elfogták Nicolás Maduro volt elnököt, akit kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal az Egyesült Államokba szállítottak. A venezuelai fél szerint a találkozón jelen volt Vladimir Padrino védelmi miniszter és Diosdado Cabello belügyminiszter is, akik ellen az Egyesült Államokban szintén vádemelések vannak folyamatban.
Az amerikai katonai látogatás előtt egy héttel Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter járt Caracasban.
A két látogatás együttesen Washington azon törekvését jelzi, hogy katonai jelenléttel és energiapolitikai eszközökkel ösztönözze Venezuelát átfogó reformokra. Az Egyesült Államok jelezte: hosszabb távon is felügyelet alatt kívánja tartani a venezuelai olajüzletet, miközben erős haditengerészeti jelenlétet tart fenn a Karib-térségben.
A venezuelai kormány közlése szerint a felek megállapodtak abban, hogy közösen lépnek fel a kábítószer-kereskedelem és a terrorizmus ellen, valamint együttműködnek a migrációs kihívások kezelésében. Miguel Ángel Pérez kommunikációs miniszter hangsúlyozta: Caracas a diplomáciát tekinti az Egyesült Államokkal fennálló viták rendezésének elsődleges eszközének.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ronald Pena R
Videó: lángolt az ég Oroszország felett – Két régióban is súlyos csapásokat mért Ukrajna
Számos felvétel kering a közösségi médiában.
Bíróság előtt faggatták a Facebook-alapítót: óriási a tét
A Meta mélyen a zsebébe nyúlhat, ha veszít.
Rendkívüli intézkedésről döntött az egykori polgárháborús ország: kinyitják a börtönök kapuit
Két célja van a lépésnek.
Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást
Brüsszel kimondta, az egész unióban egyre súlyosabb az adóssághelyzet, a magyar gazdaság is szenved tőle.
A bolondját járatja egyik fő szövetségesével Donald Trump: már megint páros lábbal szállt bele
Korábban pedig mintha megbékélt volna.
Milliárdokat éget el a Volkswagen, elhalasztja új márkájának bevezetését
Pedig megmentő lehetett volna.
Vita az amerikai jegybanknál, már a kamatemelés sem kizárt
A piac csökkentést vár.
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.