Váratlan vendégek bukkantak fel a harapófogóba került országban: nem rejtették véka alá, mi a szándékuk
Váratlan vendégek bukkantak fel a harapófogóba került országban: nem rejtették véka alá, mi a szándékuk

MTI
Portfolio
Meglepetésszerű látogatást tett szerdán Venezuelában az Egyesült Államok latin-amerikai műveleteiért felelős U.S. Southern Command (Déli Parancsnokság) parancsnoka, Francis Donovan altábornagy. Az amerikai katonai delegáció a Venezuela megbízott elnökével, Delcy Rodríguezzel, valamint több vezető tisztségviselővel folytatott tárgyalásokat biztonsági kérdésekről.

Az amerikai U.S. Southern Command közleménye szerint Donovan mellett a tárgyalásokon részt vett Joseph Humire, valamint Laura Dogu, az Egyesült Államok új venezuelai megbízottja is. A megbeszélések középpontjában a regionális biztonsági helyzet, valamint Donald Trump háromlépcsős venezuelai terve állt, különös tekintettel az ország stabilizálására és a nyugati félteke közös biztonságára.

Dogu a közösségi médiában "történelmi napnak" nevezte a látogatást, amely szerinte

azt a célt szolgálja, hogy Venezuela Washingtonhoz igazodó pályára álljon.

A látogatás az első amerikai katonai delegációs út Venezuelába azóta, hogy az amerikai különleges erők a múlt hónapban elfogták Nicolás Maduro volt elnököt, akit kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal az Egyesült Államokba szállítottak. A venezuelai fél szerint a találkozón jelen volt Vladimir Padrino védelmi miniszter és Diosdado Cabello belügyminiszter is, akik ellen az Egyesült Államokban szintén vádemelések vannak folyamatban.

Az amerikai katonai látogatás előtt egy héttel Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter járt Caracasban.

A két látogatás együttesen Washington azon törekvését jelzi, hogy katonai jelenléttel és energiapolitikai eszközökkel ösztönözze Venezuelát átfogó reformokra. Az Egyesült Államok jelezte: hosszabb távon is felügyelet alatt kívánja tartani a venezuelai olajüzletet, miközben erős haditengerészeti jelenlétet tart fenn a Karib-térségben.

A venezuelai kormány közlése szerint a felek megállapodtak abban, hogy közösen lépnek fel a kábítószer-kereskedelem és a terrorizmus ellen, valamint együttműködnek a migrációs kihívások kezelésében. Miguel Ángel Pérez kommunikációs miniszter hangsúlyozta: Caracas a diplomáciát tekinti az Egyesült Államokkal fennálló viták rendezésének elsődleges eszközének.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ronald Pena R

