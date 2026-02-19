  • Megjelenítés
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Globál

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Portfolio
Volodimir Zelenszkij szerda esti videójában reményét fejezte ki, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország még februárban ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután tegnap véget ért a béketárgyalások genfi fordulója. "A mai alapján nem mondhatjuk, hogy elégséges lenne az eredmény" - méltatlankodott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint a katonai ügyekben, azaz a potenciális tűzszünet ellenőrzése kapcsán történt előrelépés, viszont az olyan politikai kérdésekben, mint a területi engedmények vagy a zaporizzsjai atomerőmű, továbbra is eltérnek a felek álláspontjai. Az ukrán államfő hozzátette: "Mi, Ukrajnában mindig azt az álláspontot képviseljük, hogy Európának a folyamat részévé kell válnia." Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij "nehéznek, de gyakorlati jellegűnek" nevezte az egyeztetéseket. Ukrajna mára virradóra egy Pszkovi területen lévő olajdepót és Belgorodot támadta Oroszországban, részleges áramkimaradásokat okozva a városban. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi háborús fejleményekkel.
Megosztás

Tegnapi tudósításunk

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility