Figyelmeztet Zelenszkij: olyan tudást szereznek a külföldi katonák Oroszországban, ami egy egész régióra veszélyt jelent

Az ukrán elnök a Kyodo News japán hírügynökségnek adott interjújában közölte, hogy

tízezer észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, ahol hibrid hadviselési ismereteket szereznek.

Az államfő kiemelte, hogy az észak-koreai katonák a rakéták és a különféle drónok elleni védekezést tanulják. Ez kiterjed a száloptikás vezérlésű, az FPV-, valamint a nagy hatótávolságú drónok elhárítására is. Mint mondta, az orosz területen zajló kiképzésre azért nyílik lehetőségük, mert Ukrajna folyamatosan válaszcsapásokat mér az orosz támadásokra.

Az ukrán elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a megszerzett tudás nem marad Oroszországban. Az észak-koreai katonák a tapasztalataikat hazaviszik Phenjanba, ami

szerinte rendkívül veszélyes fejlemény a távol-keleti térség biztonsága szempontjából.

