  • Megjelenítés
Figyelmeztet Zelenszkij: olyan tudást szereznek a külföldi katonák Oroszországban, ami egy egész régióra veszélyt jelent
Globál

Figyelmeztet Zelenszkij: olyan tudást szereznek a külföldi katonák Oroszországban, ami egy egész régióra veszélyt jelent

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint jelenleg tízezer észak-koreai katona tartózkodik Oroszország területén, ahol a modern hadviselés módszereit sajátítják el - írta meg az UNN.

Az ukrán elnök a Kyodo News japán hírügynökségnek adott interjújában közölte, hogy

tízezer észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, ahol hibrid hadviselési ismereteket szereznek.

Az államfő kiemelte, hogy az észak-koreai katonák a rakéták és a különféle drónok elleni védekezést tanulják. Ez kiterjed a száloptikás vezérlésű, az FPV-, valamint a nagy hatótávolságú drónok elhárítására is. Mint mondta, az orosz területen zajló kiképzésre azért nyílik lehetőségük, mert Ukrajna folyamatosan válaszcsapásokat mér az orosz támadásokra.

Az ukrán elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a megszerzett tudás nem marad Oroszországban. Az észak-koreai katonák a tapasztalataikat hazaviszik Phenjanba, ami

Még több Globál

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna

Kiszivárgott a dokumentum: egyesíti erejét Európa öt legerősebb országa - Újfajta fegyver épül

szerinte rendkívül veszélyes fejlemény a távol-keleti térség biztonsága szempontjából.

Kapcsolódó cikkünk

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: President Of Ukraine, CC0, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Figyelmeztet Lavrov: ha Donald Trump ezt tényleg meglépi, egy egész régióra katasztrófa vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility