Fontos áttörés az orvostudományban: egy sor krónikus betegségre jöhet a terápia

Portfolio
Brit kutatók azonosítottak egy természetes mechanizmust, amely segít megfékezni a krónikus gyulladást. A zsírsavalapú molekulák, az úgynevezett epoxi-oxilipinek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a szervezet immunválasza ne váljon tartósan károssá. A Nature Communications folyóiratban közzétett tanulmány szerint e molekulák szintjének mesterséges emelésével csökkenthető a gyulladásban részt vevő immunsejtek száma. Ez a felfedezés új terápiás lehetőségeket nyithat meg az ízületi gyulladás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kezelésében - jelentette a Science Daily.

A University College London (UCL) kutatói egészséges önkéntesek alkarjába UV-sugárzással inaktivált E. coli baktériumot fecskendeztek, hogy ellenőrzött gyulladásos választ váltsanak ki. A kísérletben összesen 48-an vettek részt, akiket két csoportra osztottak. Az egyik csoport tagjai a gyulladás kiváltása előtt két órával, míg a másik csoport résztvevői a gyulladás megjelenése után négy órával kaptak egy GSK2256294 kódjelű gyógyszert vagy placebót.

A vizsgált készítmény a szolubilis epoxid-hidroláz (sEH) nevű enzimet gátolja, amely normál körülmények között lebontja az epoxi-oxilipineket. Az enzim blokkolása révén megemelkedett e védő lipidmolekulák szintje. Ennek hatására mindkét csoportban

jelentősen csökkent az úgynevezett intermedier monociták mennyisége a vérben és a szövetekben egyaránt.

Ezek az immunsejtek a krónikus gyulladás, a szövetkárosodás és a betegségek progressziójának ismert közvetítői.

A kezelt önkénteseknél a fájdalom is gyorsabban enyhült, ugyanakkor a látható tünetek – a bőrpír és a duzzanat – érdemben nem változtak. A kutatók kimutatták, hogy egy specifikus epoxi-oxilipin, a 12,13-EpOME a p38 MAPK jelátviteli útvonal gátlásán keresztül fejti ki hatását, megakadályozva a monociták káros átalakulását. Ezt a mechanizmust laboratóriumi kísérletekkel, valamint egy p38-gátló szert kapó önkéntesek bevonásával is megerősítették.

A tanulmány különös jelentősége, hogy kizárólag humán kísérleteken alapul, és olyan gyógyszert alkalmaztak benne, amely embereken is biztonsággal használható. Derek Gilroy, a UCL professzora szerint ez az első olyan vizsgálat, amely az epoxi-oxilipinek működését gyulladásos folyamatok során emberekben térképezte fel. Az eredmények

közvetlen hatással lehetnek az autoimmun betegségek gyógyítására, mivel a felhasznált hatóanyag átpozicionálható lehet krónikus gyulladásos állapotok kezelésére.

Ez különösen fontos egy olyan területen, ahol jelenleg kevés hatékony terápia áll rendelkezésre.

A kutatócsoport következő lépésként klinikai vizsgálatokat tervez, amelyekben sEH-gátlókat tesztelnének reumás ízületi gyulladásban, illetve szív- és érrendszeri betegségekben szenvedő pácienseken. Olivia Bracken, a tanulmány első szerzője szerint az inhibitorokat a meglévő kezelések kiegészítéseként lehetne alkalmazni annak vizsgálatára, hogy képesek-e lassítani vagy megelőzni az ízületi károsodást.

