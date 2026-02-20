Hát ez nagyon kínos: meghívtak egy vezetőt Trump béketanácsára, csak vízumot felejtettek el adni neki

A fehérorosz külügyi tárca a közösségi médiában jelezte:
a delegáció minden szükséges dokumentumot határidőre benyújtott, és betartotta az előírt eljárásrendet, a vízumokat ennek ellenére sem állították ki.
A meghívót hivatalosan Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek címezték, az ülésen azonban Makszim Rizsenkov külügyminiszter képviselte volna az országot. "Ha még az alapvető formalitásokat sem tartják tiszteletben, akkor milyen békéről beszélünk?" – tette fel a kérdést a minisztérium.
A Béketanácsot Donald Trump amerikai elnök hozta létre, amely eredetileg az ENSZ által jóváhagyott testületként a gázai békerendezés végrehajtását szolgálta volna. Az elképzelés azóta bővült, így a testület szélesebb mandátumot kaphat. A munkában Trump a tanács alakuló – és vélhetően egyetlen – elnökeként vesz részt. Az állandó tagságért cserébe javasolt egymilliárd dolláros tagdíj miatt több elemző is úgy jellemezte a szervezetet, mint az amerikai elnök "saját ENSZ-ét". Ez különösen érdekes annak tükrében, hogy Trump korábban rendszeresen bírálta a világszervezetet.
A testület az elnök döntése és az érintett államok beleegyezése alapján más nemzetközi konfliktusokkal is foglalkozhat, beleértve az orosz–ukrán háborút is.
Fehéroroszország meghívása annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Minszk a teljes körű invázió kezdete óta Moszkva egyik legszorosabb szövetségese. Az ország támogatta az orosz csapatmozgásokat, valamint a rakéta- és dróncsapásokat is, területe pedig lehetséges indítóállásként szolgál Oroszország nukleáris eszközei számára.
Címlapkép forrása: Murat Gok/Anadolu via Getty Images
