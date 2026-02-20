Kemény üzenetet küldött Zelenszkij: nyitott a kompromisszumra Putyinnal, de van egy feltétele

Készek vagyunk valódi kompromisszumokra, de nem olyanokra, amelyek a függetlenségünk és szuverenitásunk árán születnek
- hangsúlyozta az ukrán államfő. Mint hozzátette, készek kompromisszumról tárgyalni az Egyesült Államokkal,
de nem fogadunk el újabb és újabb ultimátumokat Moszkvától. Oroszország az agresszor, ezt mindenki elismerte, és ez nem változott, mindenki elismeri.
Zelenszkij szerint az "ott állunk meg, ahol most állunk" elv, amely a frontvonal befagyasztását jelenti,
már önmagában is nagy kompromisszum Kijev részéről,
figyelembe véve, hogy az oroszok elfoglalták Ukrajna területének csaknem 20 százalékát. Zelenszkij szerint Oroszország kompromisszuma abban merül ki, hogy megígéri: nem száll meg további ukrán megyéket.
De ez terrorizmus. [...] "Nem öllek meg titeket, csak adjatok oda nekünk mindent"
- magyarázta Zelenszkij Moszkva álláspontját a Kyiv Independent alapján.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
