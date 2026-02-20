Lassan minden készen áll: napokon belül lángba borulhat Amerika legnagyobb ellensége - Mindenki Donald Trump végső döntésére vár

A lap Fehér Házhoz kötődő forrásai arról számoltak be: Amerika akár napokon belül támadhat, egy másik tisztviselő viszont azt mondta, hogy

„március közepére” érkezik a régióba a csapásmérő művelethez szükséges katonai képesség.

A katonai műveletekről volt is szerdán egy diszkrét gyűlés a Fehér Ház szituációs szobájában - az utóbbi kijelentés állítólag itt hangzott el.

A lap arról nem szerzett információkat, hogy konkrétan mekkora az esélye annak, hogy Trump elnök tényleg kiadja a támadási parancsot. Utaltak rá: az egyik oka annak, hogy nem most azonnal támadnak az, hogy a téli olimpiát nem akarják megzavarni, amely vasárnap ér majd véget.

Van, aki arra is kitért:

előjele lesz majd a támadásnak az, hogy az amerikai katonákat kivonják egyes közel-keleti bázisokról, mivel meg akarják őket védeni az iráni ballisztikus rakétacsapásoktól.

Arról is írnak, hogy nem kizárt, hogy Iránnal sikerül valamilyen egyezségre jutni, viszont hetek, sőt hónapok kérdése lehet, mire Amerika megállapodik Teheránnal bármiről,

Trump elnök pedig nem biztos, hogy eddig várni fog.

Az is lehet, hogy a katonai csapásokat teljesen váratlanul megindítja Trump, miközben tárgyalnak vagy tárgyalni készülnek Iránnal, nyáron is pontosan ez történt.

A katonai műveletekről a Washington Post annyi információt szerzett meg, hogy Trump elhúzódó háborúra számít, nem várhatjuk, hogy egy nap alatt egy Venezuelához hasonló precíziós művelettel elintézik az egész konfliktust.

Irán megtámadását Izrael is támogatja – az továbbra sem világos, hogy a zsidó állam hadereje részt venne-e a perzsa állam elleni csapásokban.

Trump elnök arról beszélt a napokban, hogy 10-15 napos határidőt ad Iránnak a megegyezésre, korábban pedig többször is beszélt arról, hogy a jelenlegi iszlám fundamentalista rezsim eltávolítását szeretné látni Irán éléről.

Címlapkép forrása: Public Domain