Trump a tűzzel játszik: olyan fegyverbizniszre készül, ami veszélybe sodorhatja a legfontosabb találkozóját
Trump a tűzzel játszik: olyan fegyverbizniszre készül, ami veszélybe sodorhatja a legfontosabb találkozóját

Portfolio
Washington ideiglenesen felfüggesztette a Tajvannak szánt újabb fegyverszállítmány jóváhagyását, miután Hszi Csin-ping kínai elnök nyomást gyakorolt Donald Trumpra. Az amerikai vezetés attól tart, hogy az üzlet veszélyeztetné az elnök küszöbön álló pekingi látogatását - írta meg a Taipei Times.

Trump hétfőn kijelentette, hogy hamarosan dönt a Tajvannak szánt további fegyverek sorsáról, miután Hszi a február 4-i telefonbeszélgetésük során óva intette ettől a lépéstől. Az amerikai elnök nem akarja provokálni Kínát az április elejére tervezett pekingi csúcstalálkozó előtt – nyilatkozták a lapnak névtelenséget kérő amerikai tisztviselők. Pekinget már a decemberben bejelentett, 11,1 milliárd dollár értékű lehetséges fegyvercsomag is felbőszítette.

Az új szállítmány Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó elfogórakétákat és egyéb fegyvereket tartalmazott volna.

Egy, az ügyet jól ismerő tisztviselő szerint Trump tanácsadói bizonytalanok a döntést illetően, ugyanakkor hangsúlyozta: az elnök nem hagyja magát megfélemlíteni Kína által. Egy másik forrás szerint a háttérben gondosan mérlegelik az időzítést, mivel Trump meg akarja őrizni a Hszivel kötött kereskedelmi fegyverszünetet. A Kongresszust hivatalosan még nem értesítették az új fegyvereladásról. Egy tisztviselő annyit közölt, hogy az ügy a kormányzat belső eljárásrendjének megfelelően halad előre. Értesülések szerint

a Fehér Ház jelenleg a stabilitást helyezi előtérbe.

Igyekeznek háttérbe szorítani azokat a döntéseket, amelyek kínai megtorlást válthatnának ki, vagy kisiklathatnák a csúcstalálkozót. A legfőbb konfliktusforrás továbbra is Tajvan. Egyes kínai politikai tanácsadók belső egyeztetéseken felvetették, hogy egy jóval nagyobb gazdasági csomag – amely jelentős amerikai államkötvény-vásárlást is tartalmazna – kerülhetne az asztalra, cserébe azért, hogy Washington határozottabban lépjen fel a tajvani függetlenség ellen. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes vezette delegáció komolyan fontolóra veszi-e ezeket a javaslatokat.

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images

