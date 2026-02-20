Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Pénteki híreink
Pénteki hírfolyamunk az alábbi linken olvasható:
Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor: amíg a háború fennáll, nem rendeződik az ukrán-magyar viszony
A Donald Trump amerikai elnök által alapított Béketanács első üléséről jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményen elmondta: Ukrajna és Magyarország viszonya várhatóan nem rendeződik, amíg véget nem ér az orosz-ukrán háború. Emellett kitért arra is, hogy a Béketanács első körben Gázával foglalkozik majd, később más konfliktusokat is rendezhet, ha ez sikeres lesz. A miniszterelnök azt mondta: tart tőle, hogy az amerikaiak egyik pillanatról a másikra kivonulhatnak az ukrajnai háború rendezéséről szóló tárgyalásokból.
Döntött Donald Trump: egyetlen tollvonással súlyos csapást mér Oroszországra - Folytatja Joe Biden munkáját
Donald Trump amerikai elnök újabb egy évre meghosszabbította az összes, Oroszországgal szemben érvényben lévő gazdasági szankciót – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség.
Hírszerzési jelentés: Oroszország fizikai támadásokat készít elő Európában - Erre már katonai válasz kell
A holland hírszerzés szerint az orosz hibrid tevékenység fokozódására kell számítani: Moszkva Európa-szerte egyre intenzívebben hajt végre kibertámadásokat, szabotázsakciókat és befolyásolási műveleteket, amelyek a létfontosságú infrastruktúrát és szolgáltatásokat is érinthetik.
Elárulta a Kreml: ezért nem engedik az európaiakat a béketárgyalásokhoz, Putyin már meghozta a döntést
Több fontos kérdésre is válaszolt Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára mai sajtótájékoztatóján az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásokkal kapcsolatosan. Arról is beszélt, miért nem szeretné Oroszország, ha európai országok is részt vennének a béketárgyalásokon.
Azonnali rendkívüli ülést hívtak össze Brüsszelben a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt
Az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot, miután a Barátság kőolajvezeték körüli vita eszkalálódása nyomán Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. A múlt hónap végén egy orosz dróntámadás miatt leálló Barátság kőolajvezeték miatt Budapest és Pozsony az Adria-vezetéken keresztüli, tengeri orosz olajimport lehetőségét is napirendre tűzné, ám Horvátország ezt egyelőre elutasítja. A két kormány már a villamosenergia- és gázszállítás korlátozását is kilátásba helyezte Ukrajna felé, ami a háború sújtotta, téli ellátásbiztonság szempontjából már komolyabb kockázatot jelenthet.
Oroszország bejelentette a páncéltörő rakéta új változatát: szuperszonikus sebességgel érkezik a halál
Oroszország bemutatta a Hrizantyema–M irányított páncéltörő rakéta modernizált változatát, amely a megnövelt hatótávolságot szuperszonikus repülési sebességgel ötvözi. A fegyverrendszert már az ukrajnai fronton is aktívan alkalmazzák - írta az Army Recognition.
Videón az európai csodafegyver - 100 kilométerről üt át bármilyen páncélt
A Rheinmetall 2026. február 19-én éleslövészeti felvételeket tett közzé az FV-014 típusú kamikaze drónról. Az eszközt a németországi Cochstedtben, a pilóta nélküli légi rendszerek nemzeti tesztközpontjában, egy megrendelői demonstráció során prezentálták - jelentette az Army Recognition.
Megdöbbentő fölény a téli hadgyakorlaton: amíg minden más eszköz csődöt mondott, az orosz-ukrán háború sztárjának nagytestvére tündökölt
A török Baykar által fejlesztett Bayraktar TB3 harci drón a NATO Steadfast Dart 2026 hadgyakorlatán, a Balti-tenger felett bizonyította bevethetőségét hideg időjárási körülmények között. A drón mínusz 5 Celsius-fokos hidegben, heves havazásban és erős szélben hajtott végre autonóm fel- és leszállásokat a TCG Anadolu könnyű repülőgép-hordozóról - jelentette az Army Recognition.
Merz elmondta a keserű igazságot Putyinról: egy okból egyszerűen muszáj fenntartania a háborús gépezetet
Friedrich Merz német kancellár szerint nem sok esély van arra, hogy az ukrajnai háború belátható időn belül, tárgyalások útján véget érhet – írja a Der Spiegel.
Reagált a Kreml embere: tényleg gigantikus üzletet ajánlottak titokban Donald Trumpéknak?
Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin különmegbízottja cáfolta, hogy Oroszország 12 ezermilliárd dollár értékű beruházási csomagot ajánlott volna fel az Egyesült Államoknak a szankciók eltörléséért cserébe - közölte a News.ru.
Háborúra készül a tűkön ülő régió? Oroszországgal karöltve gyakorlatozott a Trump szorításában lévő rezsim
Közös hadgyakorlatot tartott az Ománi-öböl, illetve az Indiai-óceán északi partjánál Irán és Oroszország csütörtökön - jelentette be a síita állam hadserege.
Nemzetközi nyomozás: közéleti szereplők elleni merénylet készült – Moszkvára vetült a gyanú árnyéka
A moldovai rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy az ukrán hatóságokkal együttműködve nyomozást indított egy ukrán "közéleti szereplők" ellen tervezett merényletkísérlet ügyében. A hatóságok álláspontja szerint az akciót az orosz titkosszolgálatok irányították - számol be a Kyiv Independent.
Újabb helyszínen engedélyezték lemészárolt lengyelek exhumálását
Ukrajna engedélyezte Lengyelországnak a kutatási és exhumálási munkálatokat a volt Huta Penyacka (Huta Pieniacka) falu környékén, Lviv megyében, ahol 1944-ben az SS Galícia önkéntes hadosztállyal szövetségben harcoló ukrán nacionalisták által meggyilkolt lengyelek elföldelésének egyik színhelye található - számolt be az ukrán kulturális minisztérium.
"Az ukrán kulturális minisztérium újabb engedélyt adott a kutatási munkák elvégzésére a volt Huta Penyacka falu környékén (jelenleg a Lviv régióban található Zsarkiv és Holubica területén). A döntést a 2026. február 16-án beérkezett kérelem elbírálása után hozták meg" - derült ki a minisztérium honlapján közzétett közleményből.
A tárca hangsúlyozta, hogy Kijev és Varsó idén is folytatni kívánja az együttműködést ezen a területen. "2025 végén a kulturális minisztérium már engedélyezte a kutatási munkálatokat Osztrovki és Volja Osztrovecki faluban Volhínia (Voliny) területén, valamint a kutatások folytatását a volt Puzniki falu területén Ternopil régióban. 2026 tavaszán munkálatokat terveznek a Rovno régióban található Uhli faluban" - tették hozzá.
Az ukrán hatóságok 2017-től 2024 végéig megakadályozták a volhíniai mészárlás áldozatainak exhumálását.
A probléma megoldásában elért áttörésről 2025 elején Donald Tusk lengyel miniszterelnök számolt be, amikor bejelentette, hogy kiadták az első engedélyt a kutatási munkákra ukrán területen. Az első munkálatok a Volhínia területén lemészárolt lengyelek maradványainak felkutatására és újratemetésére 2025 tavaszán kezdődtek a Ternopil megyei Puznikiben. A jelenlegi lengyel elnök, aki 2025 júniusáig a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének igazgatója volt, Karol Nawrocki többször is bírálta Kijevet a volhíniai mészárlás ügye rendezésének megakadása miatt.
1943-44-ben ukrán nacionalisták becslések szerint mintegy százezer lengyel és zsidó polgári lakost, zömmel földműveseket, nőket, gyermekeket, öregeket gyilkoltak meg bestiális kegyetlenséggel. A tömeggyilkosságok mindaddig folytatódtak, amíg a Vörös Hadsereg 1944-ben el nem foglalta a területet. Tény viszont, hogy a német, majd szovjet megszállók ellen harcoló földalatti lengyel Honi Hadsereg (AK) is megtorló akciókat hajtott végre, melyekben mintegy húszezer ukrán veszítette életét. A volhíniai mészárlást a lengyel szejm 2016-ban népirtásnak minősítette, és az áldozatok tiszteletére emléknapot is létesített.
(MTI)
Hírszerzési jelentés: Oroszország legalább ezer embert besorozott "ágyútölteléknek", hiába laktak 5000 kilométerre a fronttól
Több mint 1000 kenyai állampolgárt sorozhattak be az orosz hadseregbe, többségüket kényszerrel - derült ki egy hírszerzési jelentésből, amelyet Kimani Ichung'wah kenyai parlamenti képviselő terjesztett a kelet-afrikai ország parlamentje elé. A jelentés szerint a kenyaiakat az ukrajnai frontvonalon vetették be.
Rendkívüli jóslat érkezett a volt ukrán vezetőtől: nem lesz más választása Zelenszkijnek, mint lemondani?
Volodimir Zelenszkij lemondásra kényszerülhet, ha az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) elegendő bizonyítékot gyűjt a korrupciós ügyekben való közvetlen részvételéről - nyilatkozta az orosz állami TASZSZ hírügynökségnek Mikola Azarov volt ukrán kormányfő. Az oroszbarát politikus Viktor Janukovics elnöksége idején, 2010 és 2014 között ült a miniszterelnöki székben, az Euromajdan tüntetések kitörése után Oroszországba menekült.
Hírszerzési vezetők árulták el, mi járhat Putyin fejében: színjáték az egész tárgyalósdi? – Erre mehet ki a játék
A Reutersnek név nélkül nyilatkozó európai hírszerzési vezetők pesszimistán állnak ahhoz, hogy még idén le lehetne zárni orosz-ukrán háborút. Öt európai titkosszolgálat első embere mind úgy véli, hogy Moszkva nem akarja gyorsan lezárni a háborút, négyük szerint pedig az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat elsősorban arra használja Oroszország, hogy a szankciók enyhítését és üzleti megállapodásokat érjen el.
Elárulta Zelenszkij: erről beszélne Putyinnal, ha leülnének szemtől szemben – Van egy téma, amit kerülne
Volodimir Zelenszkij a Piers Morgan brit újságírónak adott interjújában kijelentette, hogy ha találkozna Vlagyimir Putyinnal, akkor kizárólag a háború gyors lezárásáról lenne hajlandó tárgyalni. Az ukrán elnök elmondása szerint ő nem akar "történelmi" kérdésekbe bonyolódni - idézi őt az Ukrinform.
Eloltották a tüzet Ilszkijnél
Az orosz katasztrófavédelem közölte, hogy a Krasznodari határterületen fekvő Ilszkij olajfinomítónál keletkezett tüzet sikerült eloltani. A lángok kedden csaptak fel egy dróntámadás következtében.
(Reuters)
Ukrán jelentés
Oroszország mára virradóra 37 drónnal támadta Ukrajnát - közölte az ukrán légvédelem. Ezek közül 29-et megsemmisítettek, ugyanakkor négy helyszínen sikeres dróncsapásokról érkezett hír.
A Harkivban fekvő Lozovában az infrastrukturát ért támadás miatt vízszolgáltatási problémák léptek fel.
(Ukrinform)
Az asztalra csapott Zelenszkij: Ukrajna nem adja fel a területét, nem hajol meg Moszkva "hihetetlen" követelése előtt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Piers Morgan brit újságírónak adott interjújában ismét leszögezte: Ukrajna nem mond le területekről Oroszország javára, és nem vonja vissza csapatait az általa ellenőrzött területekről - számol be a Kyiv Independent.
Feltörték az orosz katonák titkos üzeneteit? - Azt állítják, ez szemenszedett hazugság
Az orosz digitális fejlesztésért felelős miniszter szerint külföldi titkosszolgálatok hozzáférnek az orosz katonák Telegramon küldött üzeneteihez. A szolgáltató határozottan cáfolta az állítást, amelyet a platform betiltását célzó politikai manővernek nevezett.
Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások jövőjéről: kiderült, hol folytatódik a sorsdöntő egyeztetés
Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy az orosz-ukrán háború rendezését célzó következő tárgyalási fordulót ismét Svájcban tartják. Az ukrán államfő hangsúlyozta: a békefolyamatnak Európában kell maradnia - szemlézi az ukrán sajtó Zelenszkij Piers Morgan brit újságírónak adott interjúját.
Összeomlás felé száguld az orosz gazdaság? Bezárnak a boltok, éttermek
Oroszországban a háború kitörése óta nem látott ütemben zárnak be az éttermek és a kávézók, miközben a fogyasztás még a tehetősebbnek számító Moszkvában is megtorpant. Mindez a 2,8 ezer milliárd dolláros gazdaság érezhető lassulására utal.
Videó: lángolt az ég Oroszország felett – Két régióban is súlyos csapásokat mért Ukrajna
Ukrajna tegnap rakétacsapást mért Belgorodra, ami részleges áramkimaradásokat okozott a nyugat-oroszországi városban. Emellett a Pszkovi területen fekvő Velikije Luki olajraktárát is ukrán támadás érte beszámolók szerint - írja a Kyiv Independent.
