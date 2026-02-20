  • Megjelenítés
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Portfolio
Volodimir Zelenszkij szerda esti videójában reményét fejezte ki, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország még februárban ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután tegnap véget ért a béketárgyalások genfi fordulója. "A mai alapján nem mondhatjuk, hogy elégséges lenne az eredmény" - méltatlankodott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint a katonai ügyekben, azaz a potenciális tűzszünet ellenőrzése kapcsán történt előrelépés, viszont az olyan politikai kérdésekben, mint a területi engedmények vagy a zaporizzsjai atomerőmű, továbbra is eltérnek a felek álláspontjai. Az ukrán államfő hozzátette: "Mi, Ukrajnában mindig azt az álláspontot képviseljük, hogy Európának a folyamat részévé kell válnia." Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij "nehéznek, de gyakorlati jellegűnek" nevezte az egyeztetéseket. Ukrajna mára virradóra egy Pszkovi területen lévő olajdepót és Belgorodot támadta Oroszországban, részleges áramkimaradásokat okozva a városban. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi háborús fejleményekkel.
Újabb helyszínen engedélyezték lemészárolt lengyelek exhumálását

Ukrajna engedélyezte Lengyelországnak a kutatási és exhumálási munkálatokat a volt Huta Penyacka (Huta Pieniacka) falu környékén, Lviv megyében, ahol 1944-ben az SS Galícia önkéntes hadosztállyal szövetségben harcoló ukrán nacionalisták által meggyilkolt lengyelek elföldelésének egyik színhelye található - számolt be az ukrán kulturális minisztérium.

"Az ukrán kulturális minisztérium újabb engedélyt adott a kutatási munkák elvégzésére a volt Huta Penyacka falu környékén (jelenleg a Lviv régióban található Zsarkiv és Holubica területén). A döntést a 2026. február 16-án beérkezett kérelem elbírálása után hozták meg" - derült ki a minisztérium honlapján közzétett közleményből.

A tárca hangsúlyozta, hogy Kijev és Varsó idén is folytatni kívánja az együttműködést ezen a területen. "2025 végén a kulturális minisztérium már engedélyezte a kutatási munkálatokat Osztrovki és Volja Osztrovecki faluban Volhínia (Voliny) területén, valamint a kutatások folytatását a volt Puzniki falu területén Ternopil régióban. 2026 tavaszán munkálatokat terveznek a Rovno régióban található Uhli faluban" - tették hozzá.

Az ukrán hatóságok 2017-től 2024 végéig megakadályozták a volhíniai mészárlás áldozatainak exhumálását.

A probléma megoldásában elért áttörésről 2025 elején Donald Tusk lengyel miniszterelnök számolt be, amikor bejelentette, hogy kiadták az első engedélyt a kutatási munkákra ukrán területen. Az első munkálatok a Volhínia területén lemészárolt lengyelek maradványainak felkutatására és újratemetésére 2025 tavaszán kezdődtek a Ternopil megyei Puznikiben. A jelenlegi lengyel elnök, aki 2025 júniusáig a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének igazgatója volt, Karol Nawrocki többször is bírálta Kijevet a volhíniai mészárlás ügye rendezésének megakadása miatt.

1943-44-ben ukrán nacionalisták becslések szerint mintegy százezer lengyel és zsidó polgári lakost, zömmel földműveseket, nőket, gyermekeket, öregeket gyilkoltak meg bestiális kegyetlenséggel. A tömeggyilkosságok mindaddig folytatódtak, amíg a Vörös Hadsereg 1944-ben el nem foglalta a területet. Tény viszont, hogy a német, majd szovjet megszállók ellen harcoló földalatti lengyel Honi Hadsereg (AK) is megtorló akciókat hajtott végre, melyekben mintegy húszezer ukrán veszítette életét. A volhíniai mészárlást a lengyel szejm 2016-ban népirtásnak minősítette, és az áldozatok tiszteletére emléknapot is létesített.

(MTI)

Eloltották a tüzet Ilszkijnél

Az orosz katasztrófavédelem közölte, hogy a Krasznodari határterületen fekvő Ilszkij olajfinomítónál keletkezett tüzet sikerült eloltani. A lángok kedden csaptak fel egy dróntámadás következtében.

(Reuters)

Ukrán jelentés

Oroszország mára virradóra 37 drónnal támadta Ukrajnát - közölte az ukrán légvédelem. Ezek közül 29-et megsemmisítettek, ugyanakkor négy helyszínen sikeres dróncsapásokról érkezett hír.

A Harkivban fekvő Lozovában az infrastrukturát ért támadás miatt vízszolgáltatási problémák léptek fel.

(Ukrinform)

