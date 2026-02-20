Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Ukrajna engedélyezte Lengyelországnak a kutatási és exhumálási munkálatokat a volt Huta Penyacka (Huta Pieniacka) falu környékén, Lviv megyében, ahol 1944-ben az SS Galícia önkéntes hadosztállyal szövetségben harcoló ukrán nacionalisták által meggyilkolt lengyelek elföldelésének egyik színhelye található - számolt be az ukrán kulturális minisztérium.

"Az ukrán kulturális minisztérium újabb engedélyt adott a kutatási munkák elvégzésére a volt Huta Penyacka falu környékén (jelenleg a Lviv régióban található Zsarkiv és Holubica területén). A döntést a 2026. február 16-án beérkezett kérelem elbírálása után hozták meg" - derült ki a minisztérium honlapján közzétett közleményből.

A tárca hangsúlyozta, hogy Kijev és Varsó idén is folytatni kívánja az együttműködést ezen a területen. "2025 végén a kulturális minisztérium már engedélyezte a kutatási munkálatokat Osztrovki és Volja Osztrovecki faluban Volhínia (Voliny) területén, valamint a kutatások folytatását a volt Puzniki falu területén Ternopil régióban. 2026 tavaszán munkálatokat terveznek a Rovno régióban található Uhli faluban" - tették hozzá.

Az ukrán hatóságok 2017-től 2024 végéig megakadályozták a volhíniai mészárlás áldozatainak exhumálását.

A probléma megoldásában elért áttörésről 2025 elején Donald Tusk lengyel miniszterelnök számolt be, amikor bejelentette, hogy kiadták az első engedélyt a kutatási munkákra ukrán területen. Az első munkálatok a Volhínia területén lemészárolt lengyelek maradványainak felkutatására és újratemetésére 2025 tavaszán kezdődtek a Ternopil megyei Puznikiben. A jelenlegi lengyel elnök, aki 2025 júniusáig a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének igazgatója volt, Karol Nawrocki többször is bírálta Kijevet a volhíniai mészárlás ügye rendezésének megakadása miatt.

1943-44-ben ukrán nacionalisták becslések szerint mintegy százezer lengyel és zsidó polgári lakost, zömmel földműveseket, nőket, gyermekeket, öregeket gyilkoltak meg bestiális kegyetlenséggel. A tömeggyilkosságok mindaddig folytatódtak, amíg a Vörös Hadsereg 1944-ben el nem foglalta a területet. Tény viszont, hogy a német, majd szovjet megszállók ellen harcoló földalatti lengyel Honi Hadsereg (AK) is megtorló akciókat hajtott végre, melyekben mintegy húszezer ukrán veszítette életét. A volhíniai mészárlást a lengyel szejm 2016-ban népirtásnak minősítette, és az áldozatok tiszteletére emléknapot is létesített.

