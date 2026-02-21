Kiderült: lényegében az egész világ tudta, hogy Oroszország offenzívát indít, Európa mégis tehetetlenül nézte

William Burns, a CIA igazgatója 2021 novemberében utazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Vlagyimir Putyint az invázió következményeire. Putyin figyelmen kívül hagyta az üzenetet, Burns pedig aggódva tért haza, és már akkor tudta: Oroszország támadni fog.

Az amerikai és brit hírszerzés a 2021-es ősz folyamán műholdképek, lehallgatott katonai kommunikáció és egyéb források alapján rendkívül részletes képet alkotott az orosz haditervről. Tudtak a több irányból induló támadásról, a hosztomeli repülőtér elfoglalásának tervéről, sőt a Volodimir Zelenszkij elleni merénylettervekről is.

Washington ebben az időszakban példátlan mennyiségű minősített adatot osztott meg szövetségeseivel és a nyilvánossággal.



A figyelmeztetések azonban Európában süket fülekre találtak. A francia és német hírszerzés nem nagyszabású invázióra, hanem csupán nyomásgyakorlásra számított. Sokan a 2003-as iraki háborút megelőző téves hírszerzési információkra emlékeztek, ezért nem voltak hajlandók hinni az amerikaiaknak. Még Lengyelország sem volt meggyőződve a teljes körű invázió lehetőségéről, mivel a Fehéroroszországban állomásozó orosz csapatok gyengének és felkészületlennek tűntek.

A legnagyobb tévedés magát Kijevet jellemezte. Zelenszkij még 2022 januárjában, Burns személyes figyelmeztetése után is videóüzenetben nyugtatta a lakosságot, ígérve, hogy nyáron békésen fognak grillezni, és "őszintén hiszi", hogy nem lesz háború.

A források szerint ebben kulcsszerepe volt Andrij Jermaknak, az elnöki hivatal vezetőjének. Ő meg volt győződve arról, hogy Oroszország a hibrid hadviselés szürke zónájában mozog, és nem kockáztatna meg egy nyílt inváziót. Jermak rendszeres kapcsolatban állt Putyin helyettesével, Dmitrij Kozakkal. Kozak maga is csak február 21-én, a Biztonsági Tanács ülésén szembesült azzal, hogy az invázió valós szándék, de hiába próbálta lebeszélni Putyint. A francia és német vezetők közben továbbra is a diplomáciai megoldásban bíztak, úgy vélekedtek, hogy Vlagymir Putyinban megvan az a racionalitás, hogy nem indít nyilt háborút, és Oroszország nem vállalja az ezzel járó következményeket.

Az oknyomozó munka azt is felderítette, hogy az ukrán hadsereg főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij és néhány hírszerzési vezető

az utolsó hetekben Zelenszkij háta mögött kezdett el készülni.

Aknákat telepítettek a Fekete-tengerbe, védett helyszíneket béreltek Kijev körül, és törzsvezetési gyakorlatokat tartottak. A hadiállapot kihirdetését azonban, amely lehetővé tette volna a csapatok átcsoportosítását, az elnök egészen február 24-éig elutasította. Amikor február második felében az ukrán határőrség lehallgatta egy csecsen egység parancsnokának jelentését arról, hogy emberei hamarosan Kijevben lesznek, Zelenszkij a felvétel meghallgatása után sem változtatott álláspontján. A német hírszerzés (BND) vezetője, Bruno Kahl február 23-án érkezett Kijevbe. Ő annyira el volt tájolódva az információkban, hogy az éjszakai diplomáciai kimenekítő konvojhoz sem volt hajlandó csatlakozni,

így másnap a menekülő tömegben, lengyel segítséggel kellett kimenekíteni.

A háború kitörését követően az amerikai és brit hírszerzés hibáira is fény derült: London és Washington egyaránt arra számított, hogy Oroszország napok alatt elfoglalja Kijevet, és az ukrán kormány emigrációba kényszerül.

Értékeléseikben túlbecsülték az orosz haderő képességét, és alábecsülték az ukrán ellenállást.

Ennek részben az volt az oka, hogy túlságosan támaszkodtak Oroszország saját, megszépített helyzetértékeléseire. Lényegében abból indultak ki, amit Vlagyimir Putyin elé tárt a szűk vezetési kör, de ezeket az adatokat és terveket ők sem vetették alá valós katonai kritikáknak.

A rossz moszkvai helyzetértékelés eredményezte azt, hogy a bevonuló orosz csapatok gyors kormányváltásra számítottak, ezért nem semmisítették meg az ukrán energetikai és kommunikációs hálózatot, ami végül az ukrán védekezés szempontjából döntőnek bizonyult. Zelenszkij pedig – ahelyett, hogy a felajánlott kimenekítést elfogadta volna – maradt, és háborús vezetőként példátlan módon mozgósította a társadalmat.

Az invázió előtti hírszerzési kudarc mély önvizsgálatot indított el Európában, több nemzeti kémszolgálat belső vizsgálatot sürgetett.

A németek legfőbb tanulságként azt vonták le, hogy a jövőben sokkal inkább a legrosszabb forgatókönyvekből kell kiindulniuk.

Zaluzsnij véleménye szerint a hadiállapotot legkésőbb februárban be kellett volna vezetni, mivel ennek elmaradása súlyos veszteségeket okozott a háború első napjaiban.

De a legtöbb szereplő mindössze egyetlen, fontos pontot azonosított: nem szabad bízni abban, hogy az állami vezetők mindig a racionalitás talaján döntenek.

