Kritikus meghibásodás a rakétánál, befuccsolt a holdmisszió

A NASA az újabb gondot mindössze egy nappal azután hozta nyilvánosságra, hogy március 6-át jelölte ki célidőpontként az emberiség 1972 óta első, a Holdhoz tartó űrrepülésére. Éjszaka megszakadt a hélium áramlása a rakéta felső fokozatába - közölték. A hélium folyamatos áramlása elengedhetetlen az indításhoz.
A probléma miatt a NASA kénytelen visszaszállítani a rakétát az összeszerelő üzemcsarnokba, ami kizárja a márciusra tervezett indítási időablakot
- magyarázta Isaacman az X-en.
A NASA február elején jelentette be, hogy márciusra halasztotta a holdmisszió indítását, mert a tesztelés során hidrogénszivárgást észleltek a rakétarendszer egyik kritikus eleménél. A szivárgás a rakéta központi fokozatának illesztőegységénél volt, ahol a folyékony hidrogént eljuttatják a hajtóművekhez. A csütörtökön végrehajtott újabb üzemanyag-feltöltési teszt alig mutatott szivárgást, ami elegendő bizalmat adott a vezetőknek ahhoz, hogy a márciusi indítást tűzzék ki célul.
A küldetésre négy űrhajóst jelöltek ki, három amerikait és egy kanadait. Az Artemis-2 misszió várhatóan tíz napig tart. A legénység a Hold mellett elrepülve megkerüli az égitestet, majd visszatér a Földre, miközben folyamatosan teszteli az Orion kapszula életfenntartó rendszereit és más létfontosságú berendezéseit. A kapszulát nem állítják Hold körüli pályára, és nem szállnak le a Holdra, hanem egy későbbre tervezett küldetés majdani leszállását készítik elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
