  • Megjelenítés
Meglepő felvetés Ukrajnától: szerintük erre kellene vinni az orosz olajat
Globál

Meglepő felvetés Ukrajnától: szerintük erre kellene vinni az orosz olajat

Portfolio
Ukrajna az Európai Bizottságnak küldött levelében az Odessza-Brodi olajvezeték használatát javasolja a Barátság vezeték helyett, ezzel biztosítva Magyarország és Szlovákia kőolajellátását – vette észre az Index. Míg Kijev az orosz támadások okozta súlyos károkra és a szükséges helyreállítási munkálatokra hivatkozik, a magyar kormány politikai nyomásgyakorlásnak tekinti a lépést.

Az Ukrajinszka Pravda által idézett, az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának címzett dokumentumban Kijev azzal érvel, hogy

az orosz kőolaj szállítását célszerű új útvonalra terelni.

A levél szerint a január végén végrehajtott célzott orosz támadások következtében jelentős károk keletkeztek az ukrán olajszállító rendszerben. A pusztítás a Barátság vezeték technológiai és kiegészítő berendezéseit is érintette.

Az ukrán diplomaták arról tájékoztatták Brüsszelt, hogy szakértőik jelenleg is végzik a megrongálódott berendezések részletes műszaki vizsgálatát, illetve felmérik a szállítás helyreállításának feltételeit. A dokumentum ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az infrastruktúra stabil és zavartalan működése kizárólag akkor garantálható, ha Oroszország beszünteti az ukrán energetikai létesítmények elleni tömeges rakéta- és dróntámadásokat.

Még több Globál

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Kifakadt az államfő: nem igaz, hogy az ukránok okozták a háborút

Kritikus meghibásodás a rakétánál, befuccsolt a holdmisszió

Az európai országok – különösen Magyarország és Szlovákia – ellátásbiztonsága érdekében Ukrajna a meglévő infrastruktúra alternatív hasznosítását javasolja. A felvázolt logisztikai terv szerint a kőolaj tengeri úton érkezne a kikötőkbe, ahonnan az átfejtést követően az Odessza-Brodi vezetéken keresztül juthatna el a nyersanyag az uniós tagállamokba.

Kapcsolódó cikkünk

Kifakadt az államfő: nem igaz, hogy az ukránok okozták a háborút

Súlyos ultimátumot kapott Ukrajna - Hétfőig kell teljesíteniük a követeléseket

Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
4,3-as erősségű földrengés rázta meg Magyarországot, térképen mutatjuk az epicentrumát
Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést
Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility