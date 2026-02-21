Meglepő felvetés Ukrajnától: szerintük erre kellene vinni az orosz olajat

Az Ukrajinszka Pravda által idézett, az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának címzett dokumentumban Kijev azzal érvel, hogy

az orosz kőolaj szállítását célszerű új útvonalra terelni.

A levél szerint a január végén végrehajtott célzott orosz támadások következtében jelentős károk keletkeztek az ukrán olajszállító rendszerben. A pusztítás a Barátság vezeték technológiai és kiegészítő berendezéseit is érintette.

Az ukrán diplomaták arról tájékoztatták Brüsszelt, hogy szakértőik jelenleg is végzik a megrongálódott berendezések részletes műszaki vizsgálatát, illetve felmérik a szállítás helyreállításának feltételeit. A dokumentum ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az infrastruktúra stabil és zavartalan működése kizárólag akkor garantálható, ha Oroszország beszünteti az ukrán energetikai létesítmények elleni tömeges rakéta- és dróntámadásokat.

Az európai országok – különösen Magyarország és Szlovákia – ellátásbiztonsága érdekében Ukrajna a meglévő infrastruktúra alternatív hasznosítását javasolja. A felvázolt logisztikai terv szerint a kőolaj tengeri úton érkezne a kikötőkbe, ahonnan az átfejtést követően az Odessza-Brodi vezetéken keresztül juthatna el a nyersanyag az uniós tagállamokba.

