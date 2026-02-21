Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Orosz és ukrán Telegram-csatornák szerint éjszakai támadás érte az udmurtföldi Votkinszk városában működő hadiüzemet, ahol többek között Iszkander-M és más stratégiai rakéták készülnek. A beszámolók szerint az akció során legalább két gyártócsarnok megsérült. Egyes források úgy vélik, hogy a támadást úgynevezett Flamingo rakétákkal hajtották végre, bár ezt hivatalosan egyik fél sem erősítette meg.

A létesítmény nagyjából 1400 kilométerre található az ukrán határtól, ezért az eset azt jelzi, hogy a háború egyre mélyebben érinti Oroszország hátországát is. A hírek szerint a gyár több fontos fegyverrendszerhez gyárt rakétákat, köztük stratégiai hordozóeszközökhöz kapcsolódó típusokat is.

Mindeközben a diplomáciai fronton sem történt áttörés. A genfi tárgyalásokon az amerikai javaslat egy demilitarizált gazdasági zóna létrehozásáról a Donbaszban Kijev szerint elfogadhatatlan volt, mert az gyakorlatilag területfeladással ért volna fel. Ukrán tisztviselők azzal vádolták Washingtont, hogy az orosz követeléseket próbálja saját kezdeményezésként bemutatni.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images