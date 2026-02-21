  • Megjelenítés
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton
Globál

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Portfolio
Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.
Kiderült, hogy szivároghattak ki orosz katonai adatok

Oroszország szerint az ukrán hírszerzés a Telegramon keresztül juthat frontvonalbeli katonai adatokhoz, miközben Moszkva egyre erősebben korlátozza a népszerű üzenetküldő használatát, írja a Bloomberg.

Kiderült, hogy szivároghattak ki orosz katonai adatok
4425-en érkeztek Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 4425-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Orosz rakétagyárat ért támadás

Orosz és ukrán Telegram-csatornák szerint éjszakai támadás érte az udmurtföldi Votkinszk városában működő hadiüzemet, ahol többek között Iszkander-M és más stratégiai rakéták készülnek. A beszámolók szerint az akció során legalább két gyártócsarnok megsérült. Egyes források úgy vélik, hogy a támadást úgynevezett Flamingo rakétákkal hajtották végre, bár ezt hivatalosan egyik fél sem erősítette meg.

A létesítmény nagyjából 1400 kilométerre található az ukrán határtól, ezért az eset azt jelzi, hogy a háború egyre mélyebben érinti Oroszország hátországát is. A hírek szerint a gyár több fontos fegyverrendszerhez gyárt rakétákat, köztük stratégiai hordozóeszközökhöz kapcsolódó típusokat is.

Mindeközben a diplomáciai fronton sem történt áttörés. A genfi tárgyalásokon az amerikai javaslat egy demilitarizált gazdasági zóna létrehozásáról a Donbaszban Kijev szerint elfogadhatatlan volt, mert az gyakorlatilag területfeladással ért volna fel. Ukrán tisztviselők azzal vádolták Washingtont, hogy az orosz követeléseket próbálja saját kezdeményezésként bemutatni.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

