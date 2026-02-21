Súlyos ultimátumot kapott Ukrajna - Hétőfig kell teljesíteniük a követeléseket

A szlovák miniszterelnök szombaton, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében tette egyértelművé álláspontját. Ebben kijelentette, ha a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán adminisztráció a hét első napjáig nem teszi lehetővé a tranzit helyreállítását, utasítani fogja az illetékes szlovák átviteli rendszerirányítót (SEPS).
Az utasítás értelmében a vállalatnak be kell szüntetnie a szomszédos ország villamosenergia-hálózatának stabilizálását szolgáló szállításokat.
Fico bejegyzésében közölte, hogy Szlovákia idén januárban – mindössze egy hónap alatt – kétszer annyi áramot biztosított Ukrajnának a hálózategyensúly fenntartása érdekében, mint a teljes tavalyi év során.
A Szlovákiát és Magyarországot orosz nyersanyaggal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás. A kialakult helyzetre reagálva a szlovák vezetés már a hét folyamán olajellátási vészhelyzetet hirdetett, a pozsonyi Slovnaft finomító pedig leállítja az Ukrajnába irányuló gázolajexportot, hogy termékeivel kizárólag a hazai piac ellátását biztosítsa.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Ömlik a pénz Európába – most nagyot nyerhetünk az új világhatalmi átrendeződés piaci hatásain
Egy többéves, strukturális tőzsdei sztori első villanásait látjuk már!
Szabályosan kettészakadt az ország - Hajszálon múlt, hogy nem temette be a hó fél Magyarországot
Akár még ez is sorra kerülhetett volna.
Egy évtized alatt teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon - Itt vannak a legfontosabb tervezett változtatások az úthálózatban
Jelentős bővítés zajlik majd minden irányban.
Példátlan mennyiségű pénz ég el a világ egyik legnagyobb pénznyomdájában - Ki fogja ezt megfizetni?
Egyre csak nőnek az aggodalmak.
Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől
Engedélyt szerzett a Janaf.
Az amerikai hírszerzés szerint Kína titokban új nukleáris arzenált fejleszt
Peking új nukleáris korszakra készül.
Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést
Senki sem készített valódi hatástanulmányt, csak az maradt, amit Brüsszelben intéztek.
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.