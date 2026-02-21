Ukrajna felett vesztette el egyik legmodernebb fegyverét Oroszország, senki sem tudja, mi történhetett

Pénteken megsemmisült egy Szu-34-es vadászbombázó a zaporizzsjai térség fölött, még bőven az orosz fegyveres erők által megszállt területen – számolt be róla több blogposzt is.

A veszteséget az orosz vezérkarral jó viszonyt ápoló Fighterbomber Telegram-csatorna is elismerte, ugyanakkor a gép elvesztésének körülményeiről egyelőre kevés részlet áll rendelkezésre.

A meg nem erősített információk szerint a bombázó Zaporizzsja térségében támadta az ukrán állásokat irányított bombákkal, majd Kamjanka közelében lezuhant.

A település legalább 50 kilométerre található az ukrán frontvonaltól.

Egyes feltételezések szerint a vadászbombázót az ukrán légvédelem lőtte le – ugyanakkor ehhez arra van szükség, hogy Kijev a frontvonalhoz túlságosan közel tolja a légvédelmi egységeit, olyan helyre, ahol már az orosz drónok is felfedezhetik, rosszabb esetben meg is semmisíthetik őket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images