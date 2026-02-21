  • Megjelenítés
Ukrajna felett vesztette el egyik legmodernebb fegyverét Oroszország, senki sem tudja, mi történhetett
Ukrajna felett vesztette el egyik legmodernebb fegyverét Oroszország, senki sem tudja, mi történhetett

Pénteken megsemmisült egy Szu-34-es vadászbombázó a zaporizzsjai térség fölött, még bőven az orosz fegyveres erők által megszállt területen – számolt be róla több blogposzt is.

A veszteséget az orosz vezérkarral jó viszonyt ápoló Fighterbomber Telegram-csatorna is elismerte, ugyanakkor a gép elvesztésének körülményeiről egyelőre kevés részlet áll rendelkezésre.

A meg nem erősített információk szerint a bombázó Zaporizzsja térségében támadta az ukrán állásokat irányított bombákkal, majd Kamjanka közelében lezuhant.

A település legalább 50 kilométerre található az ukrán frontvonaltól.

Egyes feltételezések szerint a vadászbombázót az ukrán légvédelem lőtte le – ugyanakkor ehhez arra van szükség, hogy Kijev a frontvonalhoz túlságosan közel tolja a légvédelmi egységeit, olyan helyre, ahol már az orosz drónok is felfedezhetik, rosszabb esetben meg is semmisíthetik őket.

