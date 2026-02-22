  • Megjelenítés
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap délután bejelentette, hogy Kijev katonai erői 300 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza a déli fronton. Oroszország az éjszaka folyamán ismét nagyszabású drón- és rakétacsapást mért Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, ballisztikus és cirkálórakétákat is bevetve. Lvivben pdig házi készítésű robbanószerkezetek okoztak pusztítást, a merényletben egy rendőr életét vesztette. Ebben a cikünkben percről percre követjük az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeit.
Az éjszakai légitámadások Kijevet és környékét, a fekete-tengeri kikötővárost, Odesszát, valamint az ország központi régióit sújtották – közölte vasárnap az ukrán hadsereg és a helyi hatóságok. A Kijevi területen legalább egy ember megsérült, öt körzetben pedig több mint egy tucat lakóházban keletkezett kár – írta Telegram-csatornáján Mikola Kalasnyik regionális kormányzó.

Odesszában az éjszakai dróntámadás energetikai létesítményeket vett célba, a keletkezett tüzeket a tűzoltók eloltották – jelentette Oleh Kiper odesszai kormányzó. Oroszország szinte napi rendszerességgel támadja az ukrán energiarendszert, hőerőműveket és transzformátorállomásokat célozva.

Moszkva álláspontja szerint ezzel Ukrajna harci képességeit kívánják aláásni.

A légicsapásoktól függetlenül a nyugat-ukrajnai Lvivben éjfélkor több detonáció is történt. A robbanások következtében egy rendőr életét vesztette, huszonnégy ember pedig megsérült – közölte vasárnap az Ukrán Nemzeti Rendőrség. Az előzetes vizsgálatok alapján házi készítésű robbanószerkezetek léptek működésbe.

A hatóságok tájékoztatása szerint az első robbanás akkor történt, amikor egy járőregység egy feltételezett bolti betörés helyszínére érkezett. A második detonáció röviddel ezután következett be. Andrij Szadovij, Lviv polgármestere terrorcselekménynek minősítette az esetet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

