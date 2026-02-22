Filmbe illő akció során végzett a mexikói hatóság a hírhedt drogbáróval

Katonai műveletben megölték Nemesio Oseguerát, közismert nevén "El Menchót", a mexikói Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetőjét – közölte két, a hadműveletről közvetlen információval rendelkező kormányzati forrás a Reutersszel vasárnap.

A volt rendőrtisztből lett drogbáró az egyik leghatalmasabb mexikói bűnszervezetet irányította. A csoport viszonylag rövid idő alatt kontinenseken átívelő bűnözői birodalommá nőtte ki magát, és a bebörtönzött Joaquín "El Chapo" Guzmán Sinaloa-kartelljének fő riválisává vált. A szervezet nevét Jalisco nyugat-mexikói államról kapta, amelynek székhelye Guadalajara, az ország második legnagyobb városa.

A művelet közvetlen előzménye, hogy a Trump-kormányzat fokozódó nyomást gyakorol Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormányára a kábítószer-kereskedelem elleni határozottabb fellépés érdekében.

Washington többször is kilátásba helyezte a közvetlen amerikai beavatkozást Mexikóban.

A letartóztatására indított műveletet a védelmi minisztérium vezette, végül a célszemély az akció során életét vesztette

– nyilatkozta az egyik forrás. A mexikói biztonsági minisztérium egyelőre nem kívánta kommentálni az ügyet, és a Fehér Ház sem reagált azonnal.

A hírt megelőzően Pablo Lemus Navarro, Jalisco állam kormányzója a közösségi médiában arról számolt be, hogy szövetségi biztonsági művelet zajlik Tapalpa városában. A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban. Egyúttal közölte, hogy vörös riasztás van érvényben, mivel az összecsapások több térségre is kiterjedtek.

A közösségi médiában megjelent videókon égő autók láthatók Jalisco útjain, sűrű, fekete füsttel borítva be az eget. Mexikói sajtóhírek szerint fegyveresek legalább fél tucat államban – különösen az ország északi és északnyugati részén – torlaszolták el az autópályákat lángoló járművekkel. Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán állam kormányzója szintén megerősítette, hogy a jaliscói művelet nyomán több főutat is lezártak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images