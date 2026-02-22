  • Megjelenítés
Grönland kikéri magának, hogy Trump kórházhajót küld a szigetre
Globál

Grönland kikéri magának, hogy Trump kórházhajót küld a szigetre

MTI
Grönlandnak nincs szüksége célzott egészségügyi kezdeményezésre - jelentette ki vasárnap a dán védelmi miniszter, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy kórházhajót küld a dán autonóm területhez.

A grönlandi lakosság megkapja a szükséges egészségügyi ellátást. Ezt vagy Grönlandon kapják meg, vagy ha speciális kezelésre van szükség, akkor Dániában. Tehát nem úgy tűnik, hogy Grönlandon különleges egészségügyi kezdeményezésre lenne szükség

- nyilatkozta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter a dán DR televíziónak.

Grönlandon, akárcsak Dániában, az egészségügyi ellátás ingyenes. Az óriási sarkvidéki szigeten öt regionális kórház működik, a fővárosi, nuuki kórház pedig az egész területről fogadja a betegeket.

A grönlandi helyi kormány február elején megállapodást írt alá Koppenhágával a grönlandi betegek dán kórházakban történő ellátásának javításáról.

Még több Globál

Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja a szankciós csomagot, amíg nem jön a kőolaj Ukrajnából

Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

Irán és Amerika egymásnak feszült: érkezik az ellenjavaslat

Szombaton Donald Trump a Truth Social platformon azt írta, hogy

egy nagy kórházhajót küldenek Grönlandhoz, hogy gondoskodjanak a sok betegről, akik ott nem kapnak ellátást.

Az amerikai elnök jelezte, hogy a hajó kiküldését Jeff Landryvel, a decemberben kinevezett amerikai különmegbízottal együttműködve hajtják végre.

A DR tévé kérdésére Lund Poulsen miniszter azt válaszolta, nincs tudomása arról, hogy kórházhajó érkezne Grönlandhoz.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility