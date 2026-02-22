Irán és Amerika egymásnak feszült: érkezik az ellenjavaslat

Irán és az Egyesült Államok között továbbra is jelentős nézetkülönbségek feszülnek a Teheránnal szembeni szankciók feloldásának mértékét és mechanizmusát illetően – derült ki egy magas rangú iráni tisztviselő nyilatkozatából. A felek mindazonáltal márciusra újabb tárgyalási fordulót ütemeztek be.

A tisztviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta: Teherán komolyan mérlegelheti dúsítotturán-készletének részleges exportját, a dúsítási szint csökkentését, valamint egy regionális dúsító konzorcium létrehozását. Mindezért cserébe azonban az iszlám köztársaság elvárja békés célú nukleáris programjának és a dúsításhoz való jogának elismerését.

A tárgyalások folytatódnak, és egy ideiglenes megállapodás elérésére is van esély

– fogalmazott a forrás. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken közölte, hogy az e heti amerikai–iráni egyeztetéseket követően napokon belül elkészülhet egy ellenjavaslat-tervezet. Ezzel párhuzamosan Donald Trump amerikai elnök korlátozott katonai csapások lehetőségét is kilátásba helyezte.

Az iráni tisztviselő azt is egyértelművé tette, hogy Teherán semmilyen körülmények között nem adja át az olaj- és ásványkincsei feletti ellenőrzést. Amerikai vállalatok ugyanakkor alvállalkozóként közreműködhetnek az iráni olaj- és gázmezők kiaknázásában.

