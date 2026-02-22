  • Megjelenítés
Jövő héten folytatódhatnak a tárgyalások az USA és Irán között, de van egy fontos feltétel
Jövő héten folytatódhatnak a tárgyalások az USA és Irán között, de van egy fontos feltétel

Az Egyesült Államok delegációja készen áll arra, hogy pénteken Genfben folytassa az iráni atomalkuról szóló egyeztetéseket, feltéve, hogy Teherán 48 órán belül elküldi részletes javaslatát – közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő az Axios hírportállal.

A Trump-kormányzat jelenleg az iráni válaszlépésre vár. Az amerikai elnök két megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner február 27-én utazna Genfbe, amennyiben a dokumentum a hét elején megérkezik. Mindkét diplomata korábban amellett érvelt Trumpnál, hogy a katonai csapás elrendelése előtt adjanak még egy esélyt a diplomáciának.

A tisztségviselő azt is megerősítette, hogy a felek egy átmeneti megállapodás lehetőségét is megvitathatják a végleges nukleáris egyezmény megkötése előtt.

A legutóbbi, múlt keddi genfi tárgyaláson Witkoff és Kushner arra kérte Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert, hogy néhány napon belül nyújtson be részletes, írásos javaslatot. Az amerikai küldöttek közölték: Trump alapvető elvárása az iráni területen végzett urándúsítás teljes tilalma. Ugyanakkor hajlandók megfontolni egy "jelképes dúsítást" tartalmazó iráni javaslatot is, amennyiben az bizonyíthatóan elzár minden utat az atomfegyver előállítása elől. Aragcsi pénteken úgy nyilatkozott, hogy a hétvégén befejezi a tervezet kidolgozását, és a teheráni politikai vezetés jóváhagyása után továbbítja azt az amerikai félnek.

Amerikai tisztségviselők szerint a jelenlegi diplomáciai erőfeszítés minden valószínűség szerint az utolsó lehetőség, amelyet Trump Iránnak biztosít egy nagyszabású amerikai–izraeli katonai művelet megindítása előtt. Források szerint egy esetleges támadás akár közvetlenül Ali Hamenei legfelsőbb vezetőt is célba vehetné.

Eközben Lindsey Graham republikánus szenátor szombaton az Axiosnak nyilatkozva nehezményezte, hogy Trump több tanácsadója is az iráni csapás ellen érvel, és arra sürgette az elnököt, hogy ne hallgasson rájuk.

Megértem a közel-keleti katonai beavatkozásokkal kapcsolatos aggodalmakat a korábbi tapasztalatok fényében, de azok, akik óvatosságra intenek, figyelmen kívül hagyják a következményeket, ha hagyjuk a gonoszt szabadon garázdálkodni

– fogalmazott a szenátor. Bár tanácsadói szerint az elnök bármikor dönthet a támadás mellett, stábjának többsége jelenleg türelmet javasol.

