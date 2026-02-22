Kiszivárgott: olyan titkos szerződést kötött Irán Oroszországgal, ami Trumpnak is komoly fejfájást okozhat

A Financial Times által ismertetett orosz iratok szerint a megállapodás értelmében Moszkva 500 darab "Verba" típusú hordozható indítóegységet, valamint 2500 darab 9M336 rakétát szállít Iránnak a 2027 és 2029 közötti időszakban. A 495 millió eurós szerződés részeként Irán 500 darab Maugli–2 éjjellátó célzóberendezést is kap. A rakéták darabára 170 ezer euró, míg az indítóegységeké 40 ezer euró.

A Verba Oroszország egyik legkorszerűbb hordozható légvédelmi rendszere (MANPADS). Infravörös önirányító rakétája képes manőverező robotrepülőgépek, alacsonyan repülő katonai gépek és drónok megsemmisítésére. Működtetése kis létszámú, mobil kezelőszemélyzetet igényel, ami lehetővé teszi, hogy a csapatok gyorsan telepíthető, decentralizált légvédelmet hozzanak létre anélkül, hogy a légicsapásoknak kitett, helyhez kötött radarállomásokra kellene támaszkodniuk.

Teherán tavaly júliusban, közvetlenül az Izraellel vívott tizenkét napos háború után kérte hivatalosan a rendszer beszerzését.

A konfliktus során – amelyben rövid időre az Egyesült Államok is csatlakozott az Irán három kulcsfontosságú nukleáris létesítménye elleni csapásokhoz – az iráni integrált légvédelmi hálózat súlyosan meggyengült. Az izraeli légierő emiatt gyorsan légi fölényt szerzett az ország nagy része felett. Egy korábbi magas rangú amerikai tisztviselő szerint Moszkva a megállapodással valószínűleg az Iránhoz fűződő kapcsolatait igyekezett helyreállítani, miután a háború idején feltűnően elzárkózott szövetségese megsegítésétől.

A szerződést az orosz állami fegyverexportőr, a Roszoboronexport és az iráni védelmi minisztérium (MODAFL) moszkvai képviselete írta alá. A tárgyalásokat Ruholláh Kátebi, a MODAFL Moszkvában állomásozó tisztviselője bonyolította le, aki korábban az iráni Fath–360 típusú ballisztikus rakéták Oroszországnak történő eladását is közvetítette. Az Egyesült Államok 2024-ben szankciókkal sújtotta a diplomatát.

Irán moszkvai nagykövete ezen a héten gyakorlatilag megerősítette, hogy az Oroszországból érkező légi járatok egy része katonai rakományt szállított. Nyílt forrású hírszerzési adatok szerint az elmúlt nyolc napban legalább három alkalommal repült orosz Il–76TD teherszállító gép az észak-kaukázusi Mineralnyije Vodiból az iráni Karadzs városába. Emellett a jelentések szerint Irán januárban akár hat darab Mi–28-as orosz harci helikoptert is átvett.

Szakértők véleménye szerint a Verba rendszer önmagában nem változtatja meg alapvetően Irán katonai erőviszonyait az Egyesült Államokkal vagy Izraellel szemben, ugyanakkor jelentősen növeli a kis magasságban végrehajtott helikopteres műveletek kockázatát.

A nagyobb orosz stratégiai légvédelmi rendszerekkel – például az Sz–300-zal vagy Sz–400-zal – ellentétben a Verba nem igényel hosszadalmas kiképzést és rendszerintegrációt, ami lehetővé teszi a gyors hadrendbe állítást.

Az ügylet egyúttal jelzésértékű is:

Moszkva nem kívánja betartani az Irán elleni, tavaly visszaállított, fegyverembargót is magában foglaló ENSZ-szankciókat.



