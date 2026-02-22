  • Megjelenítés
Lelőttek egy embert Donald Trump birtokán, puskával és benzines kannával próbált behatolni
Lelőttek egy embert Donald Trump birtokán, puskával és benzines kannával próbált behatolni

Az amerikai elnöki testőrség (Secret Service) ügynökei vasárnap hajnalban lelőttek egy húszas éveiben járó férfit, aki megkísérelt behatolni Donald Trump floridai rezidenciájára, a Mar-a-Lagóba.

Az incidens helyi idő szerint hajnali fél kettő magasságában történt a Palm Beach-i birtokon. A hatóságok tájékoztatása alapján a férfit az épületegyüttes északi kapujánál észlelték,

akinél egy sörétes puskának látszó tárgy, valamint egy üzemanyagkanna volt.

A behatoló indítékai egyelőre nem ismertek.

Rick Bradshaw, Palm Beach megye seriffje megerősítette, hogy tegnap este a helyszínen lévő ügynökök szembeszálltak a betolakodóval Mar-a-Lago-ban.

Ma hajnali 1:30-kor a biztonsági szolgálat észlelte, hogy egy személy behatolt Mar-a-Lago belső területére. Egy helyettes és két titkosszolgálati ügynök a biztonsági szolgálatból a helyszínre ment, hogy kivizsgálja az ügyet. Egy fehér férfival találkoztak, aki egy üzemanyagos kannát és egy sörétes puskát vitt magával. Megparancsolták neki, hogy dobja el a két eszközt, ami nála volt, ekkor letette az üzemanyagos kannát, és felemelte a puskát. Ekkor a helyettes és a két titkosszolgálati ügynök lelőtte és semlegesítette a fenyegetést. A helyszínen meghalt.

- összegezte Bradshaw.

Egyelőre nem tudni, hogy hány lövést adtak le, és Bradshaw szerint ez a nyomozás részét képezi. Megerősítette, hogy a Palm Beach megyei seriff hivatalának ügynökei mindig testkamerát viselnek.

Donald Trump az eset idején nem tartózkodott a helyszínen, mivel Washingtonban volt. A Fehér Ház egyelőre nem kívánta kommentálni a történteket.

Az Egyesült Államokban az elmúlt évek során jelentős mértékben növekedett a politikai indíttatású erőszakos cselekmények száma. Donald Trump ellen 2024-ben két merényletkísérletet is elkövettek, amelyek közül az egyik éppen a West Palm Beach-i golfpályáján történt.

A politikai erőszakspirál később sem csillapodott: 2025 júniusában agyonlőtték Melissa Hortmant, a minnesotai demokrata törvényhozót és férjét, néhány hónappal később pedig Charlie Kirk konzervatív aktivista vált gyilkosság áldozatává.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

