Lelőttek egy embert Donald Trump birtokán, puskával és benzines kannával próbált behatolni

Az incidens helyi idő szerint hajnali fél kettő magasságában történt a Palm Beach-i birtokon. A hatóságok tájékoztatása alapján a férfit az épületegyüttes északi kapujánál észlelték,
akinél egy sörétes puskának látszó tárgy, valamint egy üzemanyagkanna volt.
A behatoló indítékai egyelőre nem ismertek.
Rick Bradshaw, Palm Beach megye seriffje megerősítette, hogy tegnap este a helyszínen lévő ügynökök szembeszálltak a betolakodóval Mar-a-Lago-ban.
Ma hajnali 1:30-kor a biztonsági szolgálat észlelte, hogy egy személy behatolt Mar-a-Lago belső területére. Egy helyettes és két titkosszolgálati ügynök a biztonsági szolgálatból a helyszínre ment, hogy kivizsgálja az ügyet. Egy fehér férfival találkoztak, aki egy üzemanyagos kannát és egy sörétes puskát vitt magával. Megparancsolták neki, hogy dobja el a két eszközt, ami nála volt, ekkor letette az üzemanyagos kannát, és felemelte a puskát. Ekkor a helyettes és a két titkosszolgálati ügynök lelőtte és semlegesítette a fenyegetést. A helyszínen meghalt.
- összegezte Bradshaw.
Egyelőre nem tudni, hogy hány lövést adtak le, és Bradshaw szerint ez a nyomozás részét képezi. Megerősítette, hogy a Palm Beach megyei seriff hivatalának ügynökei mindig testkamerát viselnek.
Donald Trump az eset idején nem tartózkodott a helyszínen, mivel Washingtonban volt. A Fehér Ház egyelőre nem kívánta kommentálni a történteket.
Az Egyesült Államokban az elmúlt évek során jelentős mértékben növekedett a politikai indíttatású erőszakos cselekmények száma. Donald Trump ellen 2024-ben két merényletkísérletet is elkövettek, amelyek közül az egyik éppen a West Palm Beach-i golfpályáján történt.
A politikai erőszakspirál később sem csillapodott: 2025 júniusában agyonlőtték Melissa Hortmant, a minnesotai demokrata törvényhozót és férjét, néhány hónappal később pedig Charlie Kirk konzervatív aktivista vált gyilkosság áldozatává.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
