Dél-Korea részvétele a kijevi vezetés fegyverigényeit kielégíteni hivatott PURL fegyverbeszerzési programban csak rontaná az ukrajnai konfliktus rendezésének kilátásait - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Az orosz külügyi szóvivő úgy értékelte a felreppent híreket, hogy

mindez jóvátehetetlen károkat okozna Oroszország és a Dél-koreai Köztársaság viszonyában.

Zaharova ezután hozzátette, hogy

Moszkvának ebben az esetben nem marad más választása, mint hogy éljen a megtorláshoz való jogával.

A külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Moszkvát meglepték az értesülések Szöul lehetséges részvételéről a programban, tekintettel arra, hogy

ez szembe menne a dél-koreai vezetés hivatalos álláspontjával.

Zaharova rávilágított, hogy Moszkva értékeli Dél-Korea hivatalos álláspontját, miszerint nem vesz részt a kollektív Nyugat azon erőfeszítésében, hogy fegyverekkel és lőszerekkel "pumpálja tele" az ukrán fegyveres erőket, és ezt előfeltételnek tekinti az orosz-dél-koreai kapcsolatok jövőbeli helyreállítása szempontjából.

A The Korea Times című lap dél-koreai külügyminisztériumi forrásokra hivatkozva pénteken számolt be arról: a NATO azzal a kéréssel fordult a szöuli vezetéshez, hogy csatlakozzék a PURL-programhoz.

