  • Megjelenítés
Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába
Globál

Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába

MTI
Dél-Korea részvétele a kijevi vezetés fegyverigényeit kielégíteni hivatott PURL fegyverbeszerzési programban csak rontaná az ukrajnai konfliktus rendezésének kilátásait - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Az orosz külügyi szóvivő úgy értékelte a felreppent híreket, hogy

mindez jóvátehetetlen károkat okozna Oroszország és a Dél-koreai Köztársaság viszonyában.

Zaharova ezután hozzátette, hogy

Moszkvának ebben az esetben nem marad más választása, mint hogy éljen a megtorláshoz való jogával.

Még több Globál

Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Witkoff egyenesen kimondta, miért nincs áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokban

A 2003-as iraki invázió óta nem látott haderőt vont össze az USA a Közel-Keleten

A külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Moszkvát meglepték az értesülések Szöul lehetséges részvételéről a programban, tekintettel arra, hogy

ez szembe menne a dél-koreai vezetés hivatalos álláspontjával.

Zaharova rávilágított, hogy Moszkva értékeli Dél-Korea hivatalos álláspontját, miszerint nem vesz részt a kollektív Nyugat azon erőfeszítésében, hogy fegyverekkel és lőszerekkel "pumpálja tele" az ukrán fegyveres erőket, és ezt előfeltételnek tekinti az orosz-dél-koreai kapcsolatok jövőbeli helyreállítása szempontjából.

A The Korea Times című lap dél-koreai külügyminisztériumi forrásokra hivatkozva pénteken számolt be arról: a NATO azzal a kéréssel fordult a szöuli vezetéshez, hogy csatlakozzék a PURL-programhoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility