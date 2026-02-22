  • Megjelenítés
Oroszország közel 300 drónnal támadta Ukrajnát
Globál

Oroszország közel 300 drónnal támadta Ukrajnát

MTI
Oroszország csaknem háromszáz drónnal és ötven rakétával támadta Ukrajnát vasárnapra virradóan, egy ember meghalt a kijevi régióban - közölte az ukrán mentőszolgálat.

A szolgálat szerint további nyolc embert, köztük egy gyereket ki tudtak menteni a romba dőlt épületek alól.

A támadás Kijev külvárosának öt kerületében okozott károkat és tűzvészt.

A támadott kerületek között van a Kijev központjától mintegy 30 kilométerre délnyugatra fekvő Putrivka falu, ahol a mentőknek még nap közben is a romok alatt rekedt emberek kimentésén kellett dolgozniuk.

Az orosz hadsereg Ukrajna déli Odessza régiójában az energetikai infrastruktúrát támadta, jelentős tüzek keletkeztek, de már eloltották ezeket - közölte a mentőszolgálat.

Még több Globál

Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Lelőttek egy embert Donald Trump birtokán, puskával és benzines kannával próbált behatolni

Jövő héten folytatódhatnak a tárgyalások az USA és Irán között, de van egy fontos feltétel

Az ukrán légierő vasárnapi tájékoztatása szerint Oroszország az éjszakai támadásban 297 drónt és 50 különböző típusú rakétát vetett be, amelyek közül 274 drónt és 33 rakétát lelőttek vagy semlegesítettek.

A támadóeszközök közül viszont 14 rakéta és 23 drón 14 helyszínen becsapódott, 3 rakéta sorsa pedig ismeretlen - közölte a légierő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility