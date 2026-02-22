Oroszország közel 300 drónnal támadta Ukrajnát

A szolgálat szerint további nyolc embert, köztük egy gyereket ki tudtak menteni a romba dőlt épületek alól.
A támadás Kijev külvárosának öt kerületében okozott károkat és tűzvészt.
A támadott kerületek között van a Kijev központjától mintegy 30 kilométerre délnyugatra fekvő Putrivka falu, ahol a mentőknek még nap közben is a romok alatt rekedt emberek kimentésén kellett dolgozniuk.
Az orosz hadsereg Ukrajna déli Odessza régiójában az energetikai infrastruktúrát támadta, jelentős tüzek keletkeztek, de már eloltották ezeket - közölte a mentőszolgálat.
Az ukrán légierő vasárnapi tájékoztatása szerint Oroszország az éjszakai támadásban 297 drónt és 50 különböző típusú rakétát vetett be, amelyek közül 274 drónt és 33 rakétát lelőttek vagy semlegesítettek.
A támadóeszközök közül viszont 14 rakéta és 23 drón 14 helyszínen becsapódott, 3 rakéta sorsa pedig ismeretlen - közölte a légierő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Miért lett mostanra a munkahelyi wellbeing egyszerre üzleti és jogi kérdés Magyarországon?
A Wellbeing Szövetség elnökének cikke.
Jövő héten érkezik a tavaszias idő
Itt az előrejelzés.
Trump nem érti, Irán miért nem akarja magát megadni
Éleződik a helyzet a Közel-Keleten.
Trump bizalmasa olyat mondott a határokról, amitől azonnal kigyulladt a piros lámpa a térségben
Nagy felháborodást keltettek Mike Huckabee szavai.
Feketén-fehéren látszik, mi menthetné meg, de már kettészakadt az Európai Unió
Kimutathatóan hatékony eszköz van a gazdasági válság elkerülésére, de inkább mindenki kritizálja.
Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot
Rendkívüli ülést hívtak össze hétfőre.
Leállt a szállítás a Barátság-vezetéken: Orbán Viktor 4 ellencsapást jelentett be
Ülésezett az Energiabiztonsági Tanács.
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.