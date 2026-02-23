Az egész csak orosz propaganda? – Európa nagyágyúja szerint sokkal jobban áll Ukrajna, mint hisszük

A német kancellár szerint az ukrán erők hatalmas területeket foglaltak vissza az oroszoktól februárban. Friedrich Merz azt mondta hétfőn egy Kijev támogatására szervezett rendezvényen Berlinben, hogy Ukrajna küzdelme Oroszországgal szemben hatékonyabb, mint ahogy azt gyakran lefestik.

Februárban az ukrán védelmi erők megdöbbentő területi nyereségekre tettek szert, miközben az orosz gazdaság recseg-ropog a szankciók és a háború terhe alatt, sokkal jobban, mint ahogy azt mi időnként az itteni médiajelentések alapján sejteni szoktuk

- fogalmazott a kancellár egy nappal a háború kirobbanásának negyedik évfordulója előtt.

Merz azzal vádolta meg Oroszországot, hogy "a barbarizmus legmélyebb szintjére" jutott.

Azt is állította, hogy Oroszország jelenleg nem áll nyerésre a háborúban.

Ez csak propaganda és a pszichológiai hadviselés része. Oroszország ezt akarja velünk elhitetni, de a tények mást mutatnak. A fronton az oroszok nem tudnak új területeket elfoglalni, sőt épp ellenkező a helyzet

- jelentette ki.

Beszédében arra biztatta a Kijevet támogató országokat, hogy tartsák fenn, sőt fokozzák a nyomást Oroszországon, ne lazítsanak az Ukrajna melletti összefogásukon, mert "olyan fordulóponthoz érkeztünk, amely meghatározhatja egész kontinensünk sorsát".

Ez a háború csak akkor fog véget érni, amikor Oroszország már nem látja értelmét a folytatásának: amikor már nem tud újabb területeket megszerezni, amikor ennek az őrültségnek a költségei már túl magasak lesznek

- mondta Merz.

Az Egyesült Államok után Németország Ukrajna legbőkezűbb katonai támogatója.

A Kiel Intézet adatai szerint Berlin 2025 végéig mintegy 20 milliárd eurós katonai segítséget nyújtott, aminél csak az amerikaiak 65 milliárd eurós segélycsomagja nagyobb. Németországban 1,3 millió ukrajnai menekült él.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images