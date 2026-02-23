Csádot is elérte a szomszédos ország véres polgárháborúja: rendkívüli döntést hoztak

A szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű félkatonai szervezet között 2023 áprilisában kirobbant fegyveres konfliktus időről időre átgyűrűzik Csád területére is, halálos áldozatokat követelve és anyagi károkat okozva.

Szombaton a határ menti Tine városában az RSF és a szudáni kormánypárti milíciák közötti összecsapásokban öt csádi katona és három civil vesztette életét, tizenketten pedig megsebesültek

– nyilatkozta egy csádi tisztségviselő.

Névtelenséget kérő források szerint a csádi vezetés további csapaterősítéseket vezényel a térségbe.

A kormány hétfői közleménye szerint a határ további intézkedésig zárva marad. Az intézkedés célja, hogy megakadályozza a harcok átterjedését Csád területére, megvédje a lakosságot és a menekülteket, valamint szavatolja az ország stabilitását és területi egységét.

Tavaly egy dróntámadásban életét vesztette két csádi katona, bár az elkövetők kiléte azóta sem tisztázódott.

Egy dolog biztos: Csád mára – akarva-akaratlanul – a konfliktus részesévé vált

– mondta Ahmat Jakub, egy a szélsőségesekkel foglalkozó csádi kutatóintézet szakértője.

Címlapkép: szudáni menekültek csád területén 2026. február 17-én. Forrás: Dan Kitwood/Getty Images