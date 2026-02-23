  • Megjelenítés
Csúnya pofont kapott nyáron a renegát hatalom, kiderült, mivel pótolnák a veszteségeket
Irán félmilliárd eurós, titkos fegyverszerződést kötött Oroszországgal hordozható légvédelmi rakétarendszerek beszerzésére – derült ki a Financial Times február 22-i értesüléseiből. A megállapodás a két ország közötti utóbbi évek egyik legnagyobb katonai üzletének számít - közölte az Army Recognition.

A lap információi szerint a szerződést tavaly decemberben írták alá Moszkvában az orosz állami fegyverexportőr, a Roszoboronexport közreműködésével.

Az egyezmény értelmében Irán 500 darab 9K333 Verba típusú, vállról indítható légvédelmi rakétaindítót, 2500 darab 9M336-os föld–levegő rakétát, valamint 500 darab Maugli–2 éjjellátó irányzékot szerez be.

A szállításokat három ütemben, 2027 és 2029 között tervezik lebonyolítani, bár egyes jelentések szerint kisebb mennyiségű haditechnika már korábban is gazdát cserélhetett.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy 9M336-os rakéta 170 ezer, egy indítóberendezés pedig 40 ezer euróba kerül, így a teljes szerződés értéke 495–500 millió euró közé tehető. A csomag részét képező éjjellátó irányzékok célja, hogy rossz látási viszonyok között is lehetővé tegyék a célkövetést.

Teherán tavaly júliusban nyújtotta be a beszerzési kérelmet, nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael júniusban közös csapást mért három kulcsfontosságú iráni nukleáris létesítményre. A tizenkét napos konfliktus során Irán integrált légvédelmi rendszere súlyos veszteségeket szenvedett. A harcok során radarállomásokat, parancsnoki pontokat és légvédelmi eszközöket semmisítettek meg, ezt követően Izrael jelentős iráni légtér felett szerzett és tartott fenn légi fölényt.

A nagy számú hordozható légvédelmi rendszer (MANPADS) beszerzése egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy Irán újjáépítse a kis magasságú légvédelmi képességeit egy decentralizált rendszer formájában. Ez a megoldás nem függ a precíziós csapásokkal szemben sebezhető, helyhez kötött radaroktól. Mivel a Verba rendszerek vállról indíthatók, könnyen mozgathatók és álcázhatók, a korábbi konfliktus tanulságai alapján sokkal nehezebben iktathatók ki, mint a hagyományos, telepített légvédelmi eszközök, ugyanakkor hatékonyságuk is látványosan alacsonyabb, főleg a modernebb amerikai lopakodó gépekkel szemben.

Címlapkép forrása: Mil.ru via Wikimedia Commons

