Európai katonák indulhatnak Ukrajnába: elmondta Zelenszkij, hol lenne rájuk szükség

Zelenszkij elmondása szerint

Nagy-Britannia és Franciaország hivatalosan is jelezte készségét egy-egy dandár biztosítására, ami a koalíciós nyilatkozat aláírásakor tisztázódott.

Emellett más államok részéről is érkeztek jelzések az ukrajnai katonai jelenlét megerősítésére. Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta: Kijev szeretné, ha ezek az erők a frontvonal közelében állomásoznának.

Lengyelország kapcsán az ukrán államfő közölte, hogy Varsó egyelőre nem erősítette meg a részvételét, ám ha csupán Lvivben lennének jelen, arra Ukrajnának nincs különösebb szüksége. Ennél sokkal hasznosabb lenne, ha a lengyelek az ukrán légierő és légvédelem számára nyújtanának logisztikai támogatást, vagy ha lehetőség nyílna a légi célpontok megsemmisítésére a szomszédos országok területéről.

nyugati csapatok ukrajnai telepítéséről már évek óta zajlanak az egyeztetések.

Az európai vezetők az Egyesült Államok képviselőivel közösen dolgoznak egy biztonsági garanciákról szóló megállapodáson. Ez a tervek szerint előirányozná NATO-tagországok ukrajnai jelenlétét egy jövőbeli békemegállapodás betartatása érdekében.

Zelenszkij mostani nyilatkozata némileg ellentmond Emmanuel Macron francia elnök felvetésével, aki korábban arról beszélt: a békemegállapodás aláírását követően

a támogató erőket a frontvonaltól távolabb, például Kijevben vagy Odesszában lehetne elhelyezni.

Elképzelései szerint ezek a kontingensek brit, francia és török katonákból állnának, fő feladatuk pedig az ukrán haderő kiképzése és a biztonság szavatolása lenne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images