Kiderült a titok: ezzel az újítással védekezne Oroszország a tömeges dróntámadások ellen
A Rosztyek új légvédelmirakéta-szállítmányt adott át az orosz védelmi minisztériumnak a Pancir rendszercsaládhoz, amely jelentősen megnöveli az indítóállások hatékonyságát a drónokkal szemben - írta az Army Recognition.

A szállítmány a hagyományos irányított rakéták mellett kisméretű elfogórakétákat is tartalmaz. Utóbbiak négyes konténerekben tölthetők be, így egyetlen indítóállás rakétajavadalmazása a jelenlegi 12-ről akár 48 darabra is növelhető.

A gyakorlati haszon egyértelmű: egy Pancir-egység lényegesen tovább képes harcolni egy túlterheléses támadás során is.

Az olcsóbb, kisebb rakétákat a drónok ellen vethetik be, míg a teljes méretű fegyvereket a veszélyesebb célpontokra tartogathatják.

A fejlesztés az orosz légvédelem megváltozott kihívásaira reagál. A szórványos repülőgép-berepüléseket mára felváltották az összetett, többrétegű támadások, amelyek különböző méretű és funkciójú drónokat és manőverező robotrepülőgépeket kombinálnak.

A Pancir feladata hagyományosan a nagy hatótávolságú rendszerek – mint az Sz–300 és Sz–400 ütegek –, valamint a parancsnoki pontok és repülőterek közvetlen védelme, elfogva azokat a célpontokat, amelyek áthatolnak a külső védelmi gyűrűkön.

A Rosztyek közlése szerint a rendszer harci körülmények között sikeresen semmisített meg ATACMS harcászati ballisztikus rakétákat, Storm Shadow manőverező robotrepülőgépeket, valamint nagy sebességű lokátorromboló rakétákat is, bár ezeket az állításokat független források nem mindig erősítették meg, az oroszok pedig meglehetősen gyakran adnak hírt olyan fegyverek lelövéséről, amelyeket a találatot elvileg elérő légvédelmi rendszerek általában be se tudnak fogni.

