Kimondta Volodimir Zelenszkij: ez már a harmadik világháború
Kimondta Volodimir Zelenszkij: ez már a harmadik világháború

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott interjújában kijelentette: Vlagyimir Putyin már elindította a harmadik világháborút, de az orosz elnököt erőteljes katonai és gazdasági nyomással még meg lehet állítani.

Úgy gondolom, hogy Putyin már elindította. A kérdés az, hogy mennyi területet tud majd elfoglalni, és hogyan lehet megállítani. [...] Oroszország más életmódot akar rákényszeríteni a világra, és megváltoztatni az emberek maguknak választott életét

- fejtette ki Zelenszkij a harmadik világháború kapcsán feltett kérdésre.

Arra a felvetésre, hogy Ukrajna egy tűzszünet előfeltételeként hajlandó lenne-e önként átadni Oroszországnak Donyeck – még ukrán ellenőrzés alatt álló – ötödét, valamint Herszon és Zaporizzsja egyes részeit, Zelenszkij elutasítóan nyilatkozott:

Nem pusztán földterületként tekintek rá. Elhagyásnak tekintem – pozíciónk gyengítésének, a több százezer ott élő emberünk elhagyásának. Így látom én. És biztos vagyok benne, hogy ez a "visszavonulás" megosztaná a társadalmunkat.

Hozzátette: egy ilyen alku legfeljebb átmenetileg elégítené ki Putyint, és szünetet biztosítana neki, hogy néhány éven belül folytatni tudja a háborút.

Az, hogy mit tartana ukrán győzelemnek, Zelenszkij úgy felelt, hogy a normális élet visszaállítását és a gyilkolás befejezését, ugyanakkor Putyint világméretű fenyegetésként festette le, és kitartott amellett, hogy Ukrajna visszaszerezheti az elvesztett területeit. Ez szerinte "csak idő kérdése", mivel "ha ma megtennénk, az hatalmas emberveszteséget jelentene – több millió embert".

Nem lenne elég emberünk, elveszítenénk őket. És mi az a föld emberek nélkül? Őszintén szólva, semmi. És fegyverekből sincs elég. Ez nem csak rajtunk múlik, hanem partnereinken is. Tehát jelenleg ez nem lehetséges, de a 1991-es igazságos határokhoz való visszatérés kétségtelenül nem csak győzelem, hanem igazságosság is

- magyarázta az ukrán elnök, Ukrajna függetlenségének megőrzését és területeinek visszaszerzését "az igazságosság győzelmének" nevezve "az egész világ számára".

Donald Trump korábbi kijelentéseire reagálva Zelenszkij nevetve úgy felelt,

ő nem diktátor, és nem ő kezdte a háborút.

Ukrajna Egyesült Államokhoz fűződő viszonya kapcsán azonban hangsúlyozta, hogy biztonsági garanciákat nem egyetlen személytől, hanem az amerikai Kongresszustól kell megkapniuk, hiszen a politikai elitek és "az elnökök változnak, de az intézmények maradnak".

A hadiállapot miatt 2024 óta elhalasztott ukrajnai választások megtartását a biztonsági garanciához és technikai feltételekhez kötötte, mivel az törvénymódosítást igényelne Kijevben. Az elnök rámutatott: ukránok milliói tartózkodnak külföldön menekültként, jelentős országrészek pedig orosz megszállás alatt állnak. Ennek ellenére jelezte, hogy ha a háború lezárásának ez a feltétele, kész beleegyezni, de csak azzal a kikötéssel, hogy garantálható a választások legitimitása.

Arról, hogy újraindul-e az elnöki posztért, még nem döntött.

Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem

- felelte.

Zelenszkij a hadiipari kapacitások bővítését is érintette. Ukrajna licenc alapján szeretne amerikai fegyverrendszereket – köztük Patriot légvédelmi rakétákat – gyártani, ám erre egyelőre nem kaptak engedélyt, aminek nem tudja az okát.

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

