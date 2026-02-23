Kiszivárogtak Trump háborús tervei: átfogó katonai invázió készül - Bukásra van ítélve az ellenséges rezsim, ha nem hódolnak be Amerikának

A lap a Fehér Házból, bennfentes forrásokon keresztül értesült arról, hogy Trump „hajlik arra,” hogy megtámadja Iránt – kezdetben egy kisebb, korlátozott katonai csapással akar nyomást gyakorolni Teheránra, hogy adják fel teljesen nukleáris programjukat.

A lap úgy tudja: Trump az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) központját és Irán nukleáris létesítményeit, valamint ballisztikusrakéta-gyártóüzemeit akarja bombázni.

Ha a csapások után Teherán még mindig kitart az atomprogram mellett, átfogó katonai művelet jönne, melynek célja megbuktatni az iráni ajatollah rezsimjét.

A nagyobb támadásra „később az év folyamán” kerülne sor, ha nem sikerül megállapodni az első csapások után.

A New York Times azt is megtudta: a Fehér Ház tisztában van azzal, hogy nem biztos, hogy sikerül csupán bombázásokkal megbuktatni az Iránt uraló iszlamista rezsimet.

Közben az Egyesült Államok próbál továbbra is tárgyalni a perzsa állammal: Ománban esedékes az egyeztetések következő köre. Amerika az iráni atomprogram és ballisztikus rakétaprogram teljes, vagy majdnem teljes felszámolását szeretné elérni.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain