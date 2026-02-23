Megérkezett a hírszerzés jelentése: nyugtalanító dolgok zajlanak az amerikai-iráni izmozás hátterérben, ez még Washingtonnak is nagyon fájhat

A névtelenül nyilatkozó amerikai és nyugati hírszerzési szakemberek szerint konkrét, kidolgozott támadási tervről egyelőre nincs tudomásuk. Ugyanakkor a terroristacsoportok kommunikációjában megnövekedett "zajt" – vagyis a lehallgatásokból kinyert forgalmat – észleltek, ami a támadások előkészítésére és koordinálására utal. A hírszerzési elemzők "jelentős mennyiségű" tevékenységet követnek nyomon, ám egyelőre nem világos, pontosan mi válthatna ki egy konkrét akciót.
A fenyegetések több irányból érkezhetnek.
A szakértők tartanak attól, hogy Teherán utasíthatja a jemeni húszikat a Vörös-tengeri hajózás elleni támadások újraindítására.
Európában a Hezbollah alvó sejtjei, sőt az al-Kaida vagy annak fiókszervezetei kaphatnak parancsot amerikai bázisok és nagykövetségek elleni akciókra. Colin P. Clarke, a New York-i Soufan Center igazgatója szerint Irán szövetségesein keresztül olyan terrorcselekményeket hajthat végre, amelyek jelentősen megemelik egy esetleges amerikai katonai hadjárat költségeit.
A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a Trump-kormányzat céljai egyelőre tisztázatlanok. A lehetőségek a korlátozott katonai csapásoktól egészen Ali Hámenei ajatollah hatalmának megdöntéséig terjednek. Ha Teherán az amerikai offenzívát létfenyegetésként értékeli, a konfliktust jóval súlyosabban eszkalálhatja, mint tette azt a korábbi összecsapások – például Kászem Szulejmáni 2020-as likvidálása – idején. A Pentagon ennek tudatában az elmúlt hetekben további Patriot-ütegeket és légvédelmi rendszereket telepített a régióba a mintegy 30-40 ezer ott állomásozó amerikai katona védelme érdekében. Egy esetleges terrortámadás azonban minden valószínűség szerint a kevésbé védett célpontok ellen irányulna.
Irán közel-keleti szövetségesei – a Hamász, a Hezbollah, a húszik és az időközben megbukott szíriai Aszad-rezsim – az elmúlt egy évben súlyos veszteségeket szenvedtek. Megmaradt kapacitásuk azonban továbbra is számottevő fenyegetést jelent. William F. Wechsler, az Atlantic Council közel-keleti programjainak igazgatója szerint bár az iráni vezetésű "ellenállás tengelye" Izrael közvetlen szomszédságában meggyengült, Irakban, Jemenben és a távolabbi térségekben továbbra is jelentős erőt képvisel.
Az iráni fenyegetés ráadásul egybeesik az al-Kaida európai aktivizálódásával. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának friss terrorizmusellenes értékelése szerint a szervezet külső műveletek iránti ambíciója továbbra is magas, sőt növekedhet. Az al-Kaida tényleges vezetője, az Iránban tartózkodó Szajf al-Adel tavaly két helyettesét is utasította az iraki, szíriai, líbiai és európai sejtek reaktiválására. Egyes elemzők szerint egy amerikai–iráni háborúban az al-Kaida műveleti tagjai parancsot kaphatnának európai vagy közel-keleti terrortámadások végrehajtására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fordulópontban a magyar járműipar? Március 26-án Debrecenben derül ki, merre tart a szektor!
Járműipar 2026 konferencia, Debrecen, Kölcsey Központ, március 26-27. Nem maradjon le!
Kiütnék az S&P-t, a Moody's-t és a Fitchet a hitelminősítői piacon – rájuk rúgták az ajtót
Az Európai Unió függetlensége múlhat a Wall Street-i adósságértékelők legyőzésén.
The Shift 2026: az AI alapjaiban formálja át a médiát és a reklámpiacot
A Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének közös konferenciáján jártunk.
Helyére emelték az utolsó darabot: hivatalosan is ez lett a világ legmagasabb temploma
A szerkezet így elérte a tervezett maximális magasságot.
Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre
Ugrik az arany és az ezüst.
Gyászos évben fogtak padlót a magyar beruházások
Innen már csak felfelé?
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.