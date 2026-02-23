Megérkezett a hírszerzés jelentése: nyugtalanító dolgok zajlanak az amerikai-iráni izmozás hátterérben, ez még Washingtonnak is nagyon fájhat

A névtelenül nyilatkozó amerikai és nyugati hírszerzési szakemberek szerint konkrét, kidolgozott támadási tervről egyelőre nincs tudomásuk. Ugyanakkor a terroristacsoportok kommunikációjában megnövekedett "zajt" – vagyis a lehallgatásokból kinyert forgalmat – észleltek, ami a támadások előkészítésére és koordinálására utal. A hírszerzési elemzők "jelentős mennyiségű" tevékenységet követnek nyomon, ám egyelőre nem világos, pontosan mi válthatna ki egy konkrét akciót.

A fenyegetések több irányból érkezhetnek.

A szakértők tartanak attól, hogy Teherán utasíthatja a jemeni húszikat a Vörös-tengeri hajózás elleni támadások újraindítására.

Európában a Hezbollah alvó sejtjei, sőt az al-Kaida vagy annak fiókszervezetei kaphatnak parancsot amerikai bázisok és nagykövetségek elleni akciókra. Colin P. Clarke, a New York-i Soufan Center igazgatója szerint Irán szövetségesein keresztül olyan terrorcselekményeket hajthat végre, amelyek jelentősen megemelik egy esetleges amerikai katonai hadjárat költségeit.

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a Trump-kormányzat céljai egyelőre tisztázatlanok. A lehetőségek a korlátozott katonai csapásoktól egészen Ali Hámenei ajatollah hatalmának megdöntéséig terjednek. Ha Teherán az amerikai offenzívát létfenyegetésként értékeli, a konfliktust jóval súlyosabban eszkalálhatja, mint tette azt a korábbi összecsapások – például Kászem Szulejmáni 2020-as likvidálása – idején. A Pentagon ennek tudatában az elmúlt hetekben további Patriot-ütegeket és légvédelmi rendszereket telepített a régióba a mintegy 30-40 ezer ott állomásozó amerikai katona védelme érdekében. Egy esetleges terrortámadás azonban minden valószínűség szerint a kevésbé védett célpontok ellen irányulna.

Irán közel-keleti szövetségesei – a Hamász, a Hezbollah, a húszik és az időközben megbukott szíriai Aszad-rezsim – az elmúlt egy évben súlyos veszteségeket szenvedtek. Megmaradt kapacitásuk azonban továbbra is számottevő fenyegetést jelent. William F. Wechsler, az Atlantic Council közel-keleti programjainak igazgatója szerint bár az iráni vezetésű "ellenállás tengelye" Izrael közvetlen szomszédságában meggyengült, Irakban, Jemenben és a távolabbi térségekben továbbra is jelentős erőt képvisel.

Az iráni fenyegetés ráadásul egybeesik az al-Kaida európai aktivizálódásával. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának friss terrorizmusellenes értékelése szerint a szervezet külső műveletek iránti ambíciója továbbra is magas, sőt növekedhet. Az al-Kaida tényleges vezetője, az Iránban tartózkodó Szajf al-Adel tavaly két helyettesét is utasította az iraki, szíriai, líbiai és európai sejtek reaktiválására. Egyes elemzők szerint egy amerikai–iráni háborúban az al-Kaida műveleti tagjai parancsot kaphatnának európai vagy közel-keleti terrortámadások végrehajtására.

