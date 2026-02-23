  • Megjelenítés
Megérkezett a hírszerzés jelentése: nyugtalanító dolgok zajlanak az amerikai-iráni izmozás hátterérben, ez még Washingtonnak is nagyon fájhat
Globál

Megérkezett a hírszerzés jelentése: nyugtalanító dolgok zajlanak az amerikai-iráni izmozás hátterérben, ez még Washingtonnak is nagyon fájhat

Portfolio
Nyugati biztonsági tisztviselők egyre több aggasztó jelet észlelnek arra utalóan, hogy egy nagyszabású amerikai katonai csapás esetén Irán megtorló terrortámadásokra utasíthatja szövetségeseit. A célpontok európai és közel-keleti amerikai érdekeltségek lehetnek - tudósított a New York Times.

A névtelenül nyilatkozó amerikai és nyugati hírszerzési szakemberek szerint konkrét, kidolgozott támadási tervről egyelőre nincs tudomásuk. Ugyanakkor a terroristacsoportok kommunikációjában megnövekedett "zajt" – vagyis a lehallgatásokból kinyert forgalmat – észleltek, ami a támadások előkészítésére és koordinálására utal. A hírszerzési elemzők "jelentős mennyiségű" tevékenységet követnek nyomon, ám egyelőre nem világos, pontosan mi válthatna ki egy konkrét akciót.

A fenyegetések több irányból érkezhetnek.

A szakértők tartanak attól, hogy Teherán utasíthatja a jemeni húszikat a Vörös-tengeri hajózás elleni támadások újraindítására.

Európában a Hezbollah alvó sejtjei, sőt az al-Kaida vagy annak fiókszervezetei kaphatnak parancsot amerikai bázisok és nagykövetségek elleni akciókra. Colin P. Clarke, a New York-i Soufan Center igazgatója szerint Irán szövetségesein keresztül olyan terrorcselekményeket hajthat végre, amelyek jelentősen megemelik egy esetleges amerikai katonai hadjárat költségeit.

Még több Globál

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Vészjósló fordulat: idegen tisztek vették át az irányítást a terrorszervezet fölött - Érlelődik a többfrontos háború?

Óriási támadást kapott a nyakába Ukrajna: de akadt valami, amit Moszkva a korábbiaktól eltérően csinált

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a Trump-kormányzat céljai egyelőre tisztázatlanok. A lehetőségek a korlátozott katonai csapásoktól egészen Ali Hámenei ajatollah hatalmának megdöntéséig terjednek. Ha Teherán az amerikai offenzívát létfenyegetésként értékeli, a konfliktust jóval súlyosabban eszkalálhatja, mint tette azt a korábbi összecsapások – például Kászem Szulejmáni 2020-as likvidálása – idején. A Pentagon ennek tudatában az elmúlt hetekben további Patriot-ütegeket és légvédelmi rendszereket telepített a régióba a mintegy 30-40 ezer ott állomásozó amerikai katona védelme érdekében. Egy esetleges terrortámadás azonban minden valószínűség szerint a kevésbé védett célpontok ellen irányulna.

Irán közel-keleti szövetségesei – a Hamász, a Hezbollah, a húszik és az időközben megbukott szíriai Aszad-rezsim – az elmúlt egy évben súlyos veszteségeket szenvedtek. Megmaradt kapacitásuk azonban továbbra is számottevő fenyegetést jelent. William F. Wechsler, az Atlantic Council közel-keleti programjainak igazgatója szerint bár az iráni vezetésű "ellenállás tengelye" Izrael közvetlen szomszédságában meggyengült, Irakban, Jemenben és a távolabbi térségekben továbbra is jelentős erőt képvisel.

Az iráni fenyegetés ráadásul egybeesik az al-Kaida európai aktivizálódásával. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának friss terrorizmusellenes értékelése szerint a szervezet külső műveletek iránti ambíciója továbbra is magas, sőt növekedhet. Az al-Kaida tényleges vezetője, az Iránban tartózkodó Szajf al-Adel tavaly két helyettesét is utasította az iraki, szíriai, líbiai és európai sejtek reaktiválására. Egyes elemzők szerint egy amerikai–iráni háborúban az al-Kaida műveleti tagjai parancsot kaphatnának európai vagy közel-keleti terrortámadások végrehajtására.

Kapcsolódó cikkünk

A 2003-as iraki invázió óta nem látott haderőt vont össze az USA a Közel-Keleten

Jövő héten folytatódhatnak a tárgyalások az USA és Irán között, de van egy fontos feltétel

Trump nem érti, Irán miért nem akarja magát megadni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility