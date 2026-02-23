Megtörte a csendet a Kreml: van egy titkos megállapodás Ukrajna kapcsán - Teljesen szándékos, amit Moszkva most csinál

Van egy megállapodásunk: nem beszélünk a jelenlegi tárgyalások eredményeiről”

– mondta Medvegyev a lap szerint orosz katonáknak. Arról nem fogalmazott egyértelműen, hogy ez a megállapodás aféle Kremlen belüli egyezség vagy Oroszország valamelyik tárgyalópartnerével köttetett meg - Ukrajna majdhogynem nyíltan kommunikál arról, mi történik az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalásokon.

Annyit azért megosztott az orosz vezető: az Ukrajnával való béketárgyalások során „területi kérdésekről” és Ukrajna demilitarizációjáról egyeztettek a felek.

Címlapkép forrása: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images