Megtörte a csendet a Kreml: van egy titkos megállapodás Ukrajna kapcsán - Teljesen szándékos, amit Moszkva most csinál
Oroszország szándékosan nem kommunikál arról, mi folyik az Ukrajnával való béketárgyalásokon – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke a News.ru szerint.

Van egy megállapodásunk: nem beszélünk a jelenlegi tárgyalások eredményeiről”

– mondta Medvegyev a lap szerint orosz katonáknak. Arról nem fogalmazott egyértelműen, hogy ez a megállapodás aféle Kremlen belüli egyezség vagy Oroszország valamelyik tárgyalópartnerével köttetett meg - Ukrajna majdhogynem nyíltan kommunikál arról, mi történik az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalásokon.

Annyit azért megosztott az orosz vezető: az Ukrajnával való béketárgyalások során „területi kérdésekről” és Ukrajna demilitarizációjáról egyeztettek a felek.

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Címlapkép forrása: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

