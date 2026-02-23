  • Megjelenítés
Munkához láthat a Trump-féle Béketanács Ukrajnában? – Azt mondják, egy különleges zónáról egyeztettek zárt ajtók mögött
Munkához láthat a Trump-féle Béketanács Ukrajnában? – Azt mondják, egy különleges zónáról egyeztettek zárt ajtók mögött

Az orosz-ukrán háború lezárását célzó genfi tárgyalások harmadik fordulójában állítólag felmerült egy 40 kilométer széles különleges gazdasági övezet létrehozása a pufferzónában. A területet a Donald Trump-féle Béketanács felügyelné ukrán sajtóértesülések szerint.

A legutóbbi genfi találkozón az orosz és ukrán haderő szétválasztásáról, valamint a pufferzónán belüli szabad gazdasági övezet kialakításáról egyeztettek a felek. Az amerikai közvetítésű megbeszélések pontos részleteit egyelőre egyik fél sem hozta nyilvánosságra.

Az egyik ukrán lap európai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij a müncheni biztonságpolitikai konferencián, az úgynevezett "tettre készek koalíciójának" vezetőivel tartott találkozón

több forgatókönyvet is felvázolt a donbászi csapatkivonásra.

Ezek között szerepelt az orosz és ukrán erők összehangolt visszavonása a frontvonaltól számított 40 kilométeres távolságba.

Az egyik feltételezett opció, amely felmerült a genfi béketárgyaláson, hogy az itt állítólagosan kialakítandó szabad gazdasági zónát az a "Béketanács" felügyelné, amely Donald Trump amerikai elnök vezetésével múlt héten tartotta első ülését Washingtonban. Ezen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt.

Az ukrán sajtó szerint az amerikai irányítás alatt álló gazdasági sáv ötlete lényegében az azeri-örmény és az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán már felmerült megoldásokra emlékeztet.

Zelenszkij február 20-án jelentette be, hogy tíz napon belül sor kerül a háromoldalú tárgyalások következő fordulójára. Orosz orgánumok e hét csütörtöki dátumról cikkeztek.

