  • Megjelenítés
„Nincs szükségünk újabb háborúra” – Félreérthetetlen üzenetet küldött az Egyesült Államoknak az Európai Unió
Globál

„Nincs szükségünk újabb háborúra” – Félreérthetetlen üzenetet küldött az Egyesült Államoknak az Európai Unió

Portfolio
Aggodalmának adott Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője azokkal a hírekkel kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok egy Irán elleni katonai csapásra készülhet – írja a Politico.

Az Irán körüli helyzet nagyon feszült. Nincs szükségünk újabb háborúra ebben a térségben. Már így is sok van, ezért hangsúlyozzuk, hogy diplomáciai módon kell kiutat találni ebből a helyzetből

– mondta Kallas.

A The New York Times nemrég arról írt, hogy Donald Trump amerikai elnök széleskörű, átfogó katonai csapást hajthat végre Irán ellen, ha sem a tárgyalások, sem esetleges korlátozott katonai csapások nem vezetnek eredményre. A lap szerint Trump először csak az iráni atomprogram létesítményeire mérne csapást, és ha a rezsim így sem kapitulálna, akkor jöhetnének az átfogóbb műveletek.

Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy az Európai Unió osztja az Egyesült Államok aggodalmait az iráni atom- és ballisztikusrakéta-programmal kapcsolatban, ugyanakkor óvott egy erőszakos konfliktustól.

Még több Globál

Hatalmas mozgolódás indult meg: több mint 120 amerikai harci gép kelt át az óceánon

Letette az esküt Hollandia új kormánya

Itt a drámai figyelmeztetés: humanitárius válság jöhet Donald Trump fojtófogása miatt

Ezt az időt valóban arra kellene felhasználnunk, hogy diplomáciai megoldást találjunk

– utalva arra, hogy a közelmúlt tüntetései miatt az iráni rezsim a valaha volt leggyengébb állapotában van ma.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárogtak Trump háborús tervei: átfogó katonai invázió készül - Bukásra van ítélve az ellenséges rezsim, ha nem hódolnak be Amerikának

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility