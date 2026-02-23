„Nincs szükségünk újabb háborúra” – Félreérthetetlen üzenetet küldött az Egyesült Államoknak az Európai Unió

Az Irán körüli helyzet nagyon feszült. Nincs szükségünk újabb háborúra ebben a térségben. Már így is sok van, ezért hangsúlyozzuk, hogy diplomáciai módon kell kiutat találni ebből a helyzetből

– mondta Kallas.

A The New York Times nemrég arról írt, hogy Donald Trump amerikai elnök széleskörű, átfogó katonai csapást hajthat végre Irán ellen, ha sem a tárgyalások, sem esetleges korlátozott katonai csapások nem vezetnek eredményre. A lap szerint Trump először csak az iráni atomprogram létesítményeire mérne csapást, és ha a rezsim így sem kapitulálna, akkor jöhetnének az átfogóbb műveletek.

Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy az Európai Unió osztja az Egyesült Államok aggodalmait az iráni atom- és ballisztikusrakéta-programmal kapcsolatban, ugyanakkor óvott egy erőszakos konfliktustól.

Ezt az időt valóban arra kellene felhasználnunk, hogy diplomáciai megoldást találjunk

– utalva arra, hogy a közelmúlt tüntetései miatt az iráni rezsim a valaha volt leggyengébb állapotában van ma.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images