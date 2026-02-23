  • Megjelenítés
Óriási támadást kapott a nyakába Ukrajna: de akadt valami, amit Moszkva a korábbiaktól eltérően csinált
Globál

Óriási támadást kapott a nyakába Ukrajna: de akadt valami, amit Moszkva a korábbiaktól eltérően csinált

Portfolio
Oroszország ismét nagyszabású csapássorozatot mért Ukrajnára a hétvége folyamán, célpontválasztás tekintetében azonban Moszkva látszólag újításra adta a fejét. Míg az utóbbi hónapokban főleg az energetikai infrastruktúrát vették célba, ezúttal hangsúlyosan támadták a vízügyi és vasúti létesítményeket is - áll az amerikai agytröszt, az Institute for the Study of War jelentésében.

Az ISW felidézi, hogy az ukrán légierő vasárnapra virradóan összesen mintegy 300 orosz drón és közel 50 rakéta indítását jelentette. Utóbbiak közül négy Cirkon hiperszonikus manőverező robotrepülőt, 22 Iszkander-M és Sz-400-as ballisztikus rakétát, 18 H-101-es cirkálórakétát, valamint két Iszkander-K és négy H-59/69 típusú rakétát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette, hogy az orosz erők ezúttal

kifejezetten a logisztikai hálózatot – különösen a vasúti infrastruktúrát – és a városi vízellátó rendszereket vették célba, nem pedig kizárólag az energetikai létesítményeket.

Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy Donyeck, Zaporizzsja, Mikolajiv és Odessza megyében vasúti infrastruktúrát ért találat, melynek következtében két mozdony megrongálódott.

Még több Globál

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Vészjósló fordulat: idegen tisztek vették át az irányítást a terrorszervezet fölött - Érlelődik a többfrontos háború?

Kiszivárogtak Trump háborús tervei: átfogó katonai invázió készül - Bukásra van ítélve az ellenséges rezsim, ha nem hódolnak be Amerikának

A célpontválasztás hangsúlyeltolódása azután következett be, hogy Oroszország a tél közepén tartós csapássorozattal próbálta megbénítani Ukrajna energetikai rendszerét. Az ISW szerint Oroszország most bővítheti a célpontjai körét, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy fellélegezhet az ukrán energiahálózat a magas hatótávolságú csapások alól.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility