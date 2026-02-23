Óriási támadást kapott a nyakába Ukrajna: de akadt valami, amit Moszkva a korábbiaktól eltérően csinált

Az ISW felidézi, hogy az ukrán légierő vasárnapra virradóan összesen mintegy 300 orosz drón és közel 50 rakéta indítását jelentette. Utóbbiak közül négy Cirkon hiperszonikus manőverező robotrepülőt, 22 Iszkander-M és Sz-400-as ballisztikus rakétát, 18 H-101-es cirkálórakétát, valamint két Iszkander-K és négy H-59/69 típusú rakétát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette, hogy az orosz erők ezúttal

kifejezetten a logisztikai hálózatot – különösen a vasúti infrastruktúrát – és a városi vízellátó rendszereket vették célba, nem pedig kizárólag az energetikai létesítményeket.

Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy Donyeck, Zaporizzsja, Mikolajiv és Odessza megyében vasúti infrastruktúrát ért találat, melynek következtében két mozdony megrongálódott.

A célpontválasztás hangsúlyeltolódása azután következett be, hogy Oroszország a tél közepén tartós csapássorozattal próbálta megbénítani Ukrajna energetikai rendszerét. Az ISW szerint Oroszország most bővítheti a célpontjai körét, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy fellélegezhet az ukrán energiahálózat a magas hatótávolságú csapások alól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images