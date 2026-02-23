Trump újabb vámokkal fenyegette meg a "trükköző" országokat

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy magasabb vámokat vet ki azokra az országokra, amelyek megpróbálnak visszaélni a Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli, vámtarifákkal kapcsolatos döntésével.

A bíróság tavaly kimondta, hogy a Trump által – szükséghelyzeti felhatalmazásra hivatkozva – bevezetett vámok jogellenesek voltak. Ez a döntés újabb bizonytalanságot idézett elő azon országok körében, amelyek már érvényes vagy még tárgyalás alatt álló kereskedelmi megállapodásokkal rendelkeznek az Egyesült Államokkal.

Trump a Truth Social platformon reagált a helyzetre. Figyelmeztetett:

minden olyan ország, amely megpróbál "trükközni" a bírósági ítéletre hivatkozva, a korábbinál jóval magasabb vámokra számíthat.

Hozzátette, hogy ez különösen azokra a partnerekre igaz, amelyek éveken vagy évtizedeken át "megkárosították" az Egyesült Államokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images