  • Megjelenítés
Trump újabb vámokkal fenyegette meg a
Globál

Trump újabb vámokkal fenyegette meg a "trükköző" országokat

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy magasabb vámokat vet ki azokra az országokra, amelyek megpróbálnak visszaélni a Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli, vámtarifákkal kapcsolatos döntésével.

A bíróság tavaly kimondta, hogy a Trump által – szükséghelyzeti felhatalmazásra hivatkozva – bevezetett vámok jogellenesek voltak. Ez a döntés újabb bizonytalanságot idézett elő azon országok körében, amelyek már érvényes vagy még tárgyalás alatt álló kereskedelmi megállapodásokkal rendelkeznek az Egyesült Államokkal.

Trump a Truth Social platformon reagált a helyzetre. Figyelmeztetett:

minden olyan ország, amely megpróbál "trükközni" a bírósági ítéletre hivatkozva, a korábbinál jóval magasabb vámokra számíthat.

Hozzátette, hogy ez különösen azokra a partnerekre igaz, amelyek éveken vagy évtizedeken át "megkárosították" az Egyesült Államokat.

Még több Globál

Kutatás bizonyítja: tényleg működik a Breaking Bad-hatás

Több mint egy évtized után lépte meg az Egyesült Államok: kiürítik a fontos támaszpontot

Csúnya pofont kapott nyáron a renegát hatalom, kiderült, mivel pótolnák a veszteségeket

Kapcsolódó cikkünk

Mindent leállított a Trump elleni döntés, áll a bál a brüsszeli paktum körül

Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre

Csak holnaptól állítja le a vámbeszedést az Egyesült Államok

Újra fellángolt a vámháború Kína és Amerika között

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Mindent leállított a Trump elleni döntés, áll a bál a brüsszeli paktum körül
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility