Turistaparadicsomból háborús övezet: elfogták a hírhedt drogbárót, hatalmas káosz tört ki az utcákon

A hatóságok több államban – köztük Jalisco, Guanajuato, Colima és Aguascalientes térségében –
ideiglenesen felfüggesztették a tömegközlekedést, és a lakosságot, illetve a turistákat arra kérték, maradjanak zárt, biztonságos helyeken.
A közúti áruszállítás is jelentős zavarokat szenvedett: a Mexikó-Puebla autópályát torlaszok bénították meg, a fuvarozói érdekképviseletek pedig arra kérték a sofőröket, hogy kerüljék az érintett útvonalakat, vagy térjenek vissza telephelyeikre. Guanajuatóban a hatóságok 55 incidensről számoltak be 23 településen, estére ugyanakkor közlésük szerint ellenőrzés alá vonták a helyzetet.
A Reutersnek nyilatkozó turisták a Jalisco állambeli Puerto Vallarta üdülővárost "háborús övezetként" írták le.
A CBS szerint a zavargások idején országszerte mintegy 250 útlezárás volt érvényben, ebből 65 Jalisco államban. A mexikói biztonsági kabinet tájékoztatása szerint Jaliscóban négy út maradt eltorlaszolva.
A kabinet szerint 25 embert letartóztattak, 11-et erőszakos cselekmények elkövetése, 14-et pedig fosztogatás és rablás gyanúja miatt - írja a BBC. A zavargásokban üzletek gyulladtak ki, és körülbelül 20 bankfiókot támadtak meg.
A légi közlekedésben szintén fennakadások keletkeztek: több nemzetközi és mexikói légitársaság törölte vagy átirányította járatait, különösen a csendes-óceáni Puerto Vallarta irányába, miután a város környékén is erőszakos cselekmények történtek. A turizmus szempontjából érzékeny régiókban több nagykövetség – köztük az Egyesült Államok és Németország képviselete – fokozott óvatosságra intette állampolgárait, és a nem létfontosságú utazások elhalasztását javasolta.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök nyugalomra és tájékozódásra szólította fel a lakosságot, hangsúlyozva, hogy az állami és szövetségi hatóságok szorosan együttműködnek, és az ország nagy részén az élet "normálisan zajlik", miközben a biztonsági erők megerősített készültségben vannak.
A mexikói védelmi minisztérium vasárnap jelentette be, hogy a mexikói hadsereg egy művelet során végzett az "El Mencho" ragadványnéven ismert drogbáróval, Nemesio Rubén Oseguera Cervantesszel.
A bandavezér elfogására indított tapalpai akcióban heten vesztették életüket, négy kartelltag és három mexikói egyenruhás.
A tájékoztatás szerint El Mencho a művelet során súlyosan megsebesült, és a Mexikóvárosba történt légi átszállítás során halt bele sérüléseibe.
Nemesio Oseguera Cervantes 59 éves volt, az amerikai pénzügyminisztérium adatai szerint az 1990-es évektől köze volt a drogkereskedelemhez. 1994-ben a kaliforniai Sacramentóban heroincsempészet miatt letartóztatták, majd három év börtönt követően kitoloncolták Mexikóba, ahol Jaliscóban rendőrnek állt. Később azonban a Milenio kartellhez csatlakozott, később megalapította az abból kivált Jalisco Nueva Generaciónt, amely Mexikó egyik legbefolyásosabb bűnszervezetévé nőtte ki magát, hatalmas fegyverarzenállal és páncélozott járművekkel rendelkezik.
Az amerikai külügyminisztérium előzőleg 15 millió dolláros (csaknem ötmilliárd forint) nyomra vezetői díjat ajánlott fel El Mencho elfogásához. Donald Trump amerikai elnök februárban külföldi terrorszervezetté nyilvánította a kartellt. Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes az X-en tett bejegyzésében üdvözölte az egyik "legvéresebbkezű és leggátlástalanabb drogbáró" megölését.
Ez nagyszerű fejlemény Mexikó, az Egyesült államok, Latin-Amerika és az egész világ számára. A jók erősebbek a gonoszaknál
- hangsúlyozta, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a Mexikót megrázó erőszakos jelenetek miatt. Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerint El Mencho "a mexikói és az amerikai kormány egyik legfőbb célpontja volt, mivel ő volt az egyik legnagyobb fentanil-csempész hazánkban".
Mexikó washingtoni nagykövetsége az X-en közölte, hogy az Egyesült Államok információkkal támogatta a katonai műveletet.
Címlapkép forrása: Leonardo Montecillo/Agencia Press South/Getty Images
