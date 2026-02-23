Világos atomfenyegetést küldött a Kreml, mihelyst a nukleáris fegyverekről mélázott a NATO-tagállam

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz Vesztyinek adott interjújában leszögezte:

Oroszország nem jelent fenyegetést sem Észtországra, sem más európai államra,

ám saját biztonságának garantálása érdekében mindig megteszi a szükséges lépéseket.

Ugyanakkor hozzátette:

Amennyiben azonban nukleáris fegyverek lennének Észtország területén, amelyek ellenünk irányulnak, akkor a mi nukleáris fegyvereink is Észtország területére lesznek irányítva, és Észtországnak ezt világosan meg kell értenie.

Peszkov leszögezte: "Oroszország mindig meg fogja tenni mindazt, amit kötelességének tart saját biztonsága érdekében, különösen ami a nukleáris elrettentés kérdéseit illeti."

A Kreml reakcióját Margus Tsahkna észt külügyminiszter múlt heti nyilatkozata váltotta ki. A tárcavezető jelezte: Tallinn nem rendelkezik olyan doktrínával, amely kizárná egy nukleáris fegyver elhelyezését a területén, ezért nem ellenzi, hogy atomfegyvereket telepítsenek a balti országba, már amennyiben a NATO védelmi tervei ezt szükségessé tennék.

