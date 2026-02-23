  • Megjelenítés
Világos atomfenyegetést küldött a Kreml, mihelyst a nukleáris fegyverekről mélázott a NATO-tagállam
Globál

Világos atomfenyegetést küldött a Kreml, mihelyst a nukleáris fegyverekről mélázott a NATO-tagállam

Portfolio
Moszkva nukleáris válaszlépésekkel fenyegette meg Észtországot, miután a balti állam külügyminisztere jelezte: nem zárnák ki atomfegyverek telepítését az ország területére a NATO védelmi stratégiájának részeként - számol be az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz Vesztyinek adott interjújában leszögezte:

Oroszország nem jelent fenyegetést sem Észtországra, sem más európai államra,

ám saját biztonságának garantálása érdekében mindig megteszi a szükséges lépéseket.

Ugyanakkor hozzátette:

Még több Globál

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Európai katonák indulhatnak Ukrajnába: elmondta Zelenszkij, hol lenne rájuk szükség

Munkához láthat a Trump-féle Béketanács Ukrajnában? – Azt mondják, egy különleges zónáról egyeztettek zárt ajtók mögött

Amennyiben azonban nukleáris fegyverek lennének Észtország területén, amelyek ellenünk irányulnak, akkor a mi nukleáris fegyvereink is Észtország területére lesznek irányítva, és Észtországnak ezt világosan meg kell értenie.

Peszkov leszögezte: "Oroszország mindig meg fogja tenni mindazt, amit kötelességének tart saját biztonsága érdekében, különösen ami a nukleáris elrettentés kérdéseit illeti."

A Kreml reakcióját Margus Tsahkna észt külügyminiszter múlt heti nyilatkozata váltotta ki. A tárcavezető jelezte: Tallinn nem rendelkezik olyan doktrínával, amely kizárná egy nukleáris fegyver elhelyezését a területén, ezért nem ellenzi, hogy atomfegyvereket telepítsenek a balti országba, már amennyiben a NATO védelmi tervei ezt szükségessé tennék.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility