Zelenszkij szívesen átvenné Putyin módszerét, ha Európa állja a cechet – Vége lehet a katonai mozgósításnak?

Az ukrán elnök kifejtette, hogy az európaiak a haderő átalakításának finanszírozásával segíthetnének leginkább a létszámproblémákon. A cél az lenne, hogy a mozgósításon alapuló rendszerről áttérjenek a szerződéses modellre.
Putyin ugyanezt csinálja: mindenkinek pénzt fizet a szerződésért. Mi is ezt akarjuk, de nincs rá elég forrásunk. Az európaiak ebben tudnának segíteni. Ezt a programot egyelőre nem finanszírozzák
- fogalmazott Zelenszkij.
Ukrajnában az egy nap híján pontosan négy évvel ezelőtti, 2022. febrruár 24-i orosz invázió óta hadiállapot van érvényben.
Akkor mozgósítást rendeltek el, amely érvényes a 25 és 60 év közötti férfiakra, valamint a katonai tapasztalattal rendelkező 18 év felettiekre, ám a hadsereg továbbra is létszámhiánnyal küzd. A mozgósított katonákat a kiképzésük befejezése után azokhoz az egységekhez osztják be, melyeknek erősítésre van szükségük, kivéve, ha toborzási szolgálatokon keresztül helyezik el őket.
A hadiállapot idején a mozgósított állomány és a velük együtt szolgáló szerződéses katonák
csak akkor szerelhetők le, ha a mozgosítást és a hadiállapotot feloldják.
Kivételt képeznek az egészségügyi okok, illetve ha közeli hozzátartozót kell ápolnia az illetőnek.
A szerződéses szolgálat ezzel szemben Ukrajnában is önkéntes alapú. A jelentkezők több évre kötelezhetik el magukat, kiválaszthatják az alakulatukat, és különböző juttatásokban részesülnek, például aláírási bónuszt, kedvezményes lakáshitelt, valamint lakhatási és költözési támogatást kaphatnak.
Oroszország hivatalosan nem rendelt el mozgósítást, ám 2026 januárjától a korábbi tavaszi és őszi behívási időszakok helyett egész éves sorozást vezetett be. Bár az orosz törvények értelmében a sorkatonák nem vehetnek részt harci cselekményekben, számos tudósítás szerint Ukrajnában mégis estek el vagy kerültek fogságba sorkötelesek. Moszkva emellett jelentősen kiterjesztette a szerződéses toborzást is. Az ukrán katonai hírszerzés adatai szerint havonta mintegy 35 ezer embert toboroznak, akiknek akár 2 millió rubeles (körülbelül 8,3 millió forintos) juttatást is kínálnak.
Zelenszkij az interjúban kifejezte háláját az európai segítségért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajnának további pénzügyi támogatásra van szüksége.
Elmondása szerint vannak országok, amelyek jelentős összegekkel támogatják Ukrajnát, míg mások alig nyújtanak segítséget, sőt akadnak olyanok is, amelyek kifejezetten akadályozzák a folyamatot.
Elég lenne, ha ezek az országok nem csinálnának semmit, de ehelyett inkább ártanak
- fogalmazott az ukrán elnök.
Címlapkép forrása: MTI
