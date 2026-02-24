  • Megjelenítés
FONTOS Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett
Amerika döntött: jöhetnek a hatodik generációs lopakodó szuperbombázók, a B-21 Raiderek
Globál

Amerika döntött: jöhetnek a hatodik generációs lopakodó szuperbombázók, a B-21 Raiderek

Portfolio
Az amerikai légierő 4,5 milliárd dolláros megállapodást kötött a Northrop Grummannel a fejlesztés alatt álló B-21 Raider lopakodó bombázó gyártásának felgyorsítására. A tervek szerint a gépeket 2027-ben állítják hadrendbe - tudósított a Breaking Defense.

Troy Meink, a légierő beszerzésekért felelős vezető tisztviselője az AFA Warfare Symposiumon jelentette be az új szerződést. Hangsúlyozta: a gyártási kapacitás azonnali bővítése lehetővé teszi, hogy a harcoló alakulatok hamarabb hozzájussanak a megfelelő hadműveleti képességekhez. Az ehhez szükséges 4,5 milliárd dolláros forrást a 2025-ös költségvetési csomagból különítették el a program számára.

A haderőnem megerősítette azt is, hogy az első gépek érkezését 2027-re várják a dél-dakotai Ellsworth légibázisra.

Bár korábban a 2020-as évek közepét jelölték meg szállítási határidőként, ez most egy konkretizált, új célkitűzésnek tekinthető. Dale R. White tábornok, a B-21-et is magában foglaló kritikus fegyverrendszerek programigazgatója szerint a döntés a program teljesítményébe, valamint az ipari háttér stabilitásába vetett bizalmat tükrözi. A megállapodás részleteit korábban már körvonalazta Kathy Warden, a Northrop Grumman vezérigazgatója is. A cégvezető egy befektetői tájékoztatón jelezte, hogy a bombázó gyártásának felpörgetéséről szóló szerződést várhatóan márciusig aláírják.

Egyes tisztségviselők azt is szorgalmazzák, hogy a program keretében az eredetileg tervezett 100 példánynál többet rendeljenek, ám Meink nem tért ki arra, hogy változik-e a teljes beszerzési mennyiség.

A B-21 jelenlegi becsült egységára 700 millió dollár körül mozog.

A típus 2023 novemberében kezdte meg a repülési teszteket, majd a Northrop Grumman kaliforniai, palmdale-i üzemében megkezdődött az alacsony intenzitású sorozatgyártás.

