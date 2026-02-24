Az orosz titkosszolgálat milliárdos tech-üzletembert vett célba, terrorizmussal vádolják

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) terrorista tevékenység elősegítése miatt indított nyomozást a Telegram alapítója, Pavel Durov ellen – számolt be a Rosszijszkaja Gazeta állami napilap.

A lap az FSZB dokumentumaira hivatkozva közölte, hogy Durov ellen az orosz büntető törvénykönyv 205.1-es cikkelyének 1.1-es része alapján folyik a vizsgálat. Ez a jogszabályi szakasz a

terrorista tevékenység támogatását szankcionálja.

Az alapító egyelőre nem reagált a hírekre, és a Telegram sem válaszolt a Reuters hírügynökség megkeresésére.

A vállalat az elmúlt napokban több olyan orosz vádat is visszautasított, amelyek szerint a platform a bűnözés melegágyává vált, vagy hogy nyugati és ukrán titkosszolgálatok kompromittálták volna a rendszert. A több mint egymilliárd aktív felhasználóval rendelkező alkalmazás rendkívül népszerű Oroszországban, ahol mind a nyilvános, mind a magánjellegű kommunikációban széles körben használják.

Az orosz hírközlési hatóság korábban már vezetett be korlátozásokat a Telegrammal szemben, mivel a cég nem volt hajlandó törölni a szélsőségesnek ítélt tartalmakat. Moszkva stratégiai célja emellett az, hogy a felhasználókat az alig egy éve indított, államilag támogatott MAX nevű alkalmazás felé terelje.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images