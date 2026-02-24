Hírszerzési információkat osztott meg a nyilvánossággal Putyin: olyanra készül Ukrajna, amire eddig nem

Nem sikerült stratégiai vereséget okozniuk Oroszországnak a csatatéren, ezért az ellenség az egyéni és tömeges terrorra támaszkodik: ez magában foglalja a városok bombázását, az infrastruktúra szabotálását, valamint a kormányzati és katonai tisztviselők elleni merényletkísérleteket

– mondta Putyin, hozzátéve, hogy

információik szerint a Fekete-tenger alatt haladó orosz gázvezetékek elleni támadást is tervez Kijev.

A Fekete-tenger alatt két gázvezeték szállít orosz gázt Törökország irányába: a Török Áramlat és a Kék Áramlat.

Az orosz elnök szerint az ukránok célja, hogy megzavarják az Egyesült Államok által mediált erőfeszítéseket a háború lezárására. Hozzátette:

Nem tudják, mit tegyenek, hogy tönkretegyék ezt a békefolyamatot.

Putyin felszólította a belbiztonságért felelős FSZB vezetőit, hogy erősítsék meg az energetikai és közlekedési infrastruktúra, valamint a nyilvános gyülekezőhelyek terrorizmus elleni védelmét, illetve biztosítsák a kritikus létesítmények maximális ellenőrzését.

