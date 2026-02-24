  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: küszöbön az újabb háború, ha ez kirobban, 2008 óta nem látott világválság lehet belőle
Az amerikai technológiai szektor évek óta figyelmen kívül hagyja a nemzetbiztonsági figyelmeztetéseket, melyek szerint a világ csúcskategóriás chipjeinek kilencven százalékát gyártó Tajvan kínai blokád alá kerülhet. Bár két elnöki adminisztráció is megpróbálta rávenni az ágazatot a diverzifikációra, a vállalati profitérdekek eddig rendre felülírták a geopolitikai kockázatokat. Pedig már a CIA is arra figyelmeztet: minden jel szerint 2027-ben Kína megkezdi az offenzívát - jelentette a The New York Times.

2022-2023 környékén a washingtoni nemzetbiztonsági tisztviselők titkos tájékoztatókon hívták fel az Apple, az AMD és a Qualcomm vezetőinek figyelmét arra, hogy Kína terveket készít Tajvan visszaszerzésére.

Ennek egyik legfontosabb aspektusa az volt, amikor 2023 júliusában a William J. Burns, a Központi Hírszerző Ügynökség (ismertebb nevén CIA) vezetője és Avril Haines a Nemzeti Hírszerzés igazgatója berendelte egy titkos tárgyalásra az Apple (Tim Cook), az Nvidia (Jensen Huang) és az AMD (Lisa Su) vezetőit. A Qualcomm vezérigazgatója videóhívásban csatlakozott a megbeszéléshez. A két tisztviselő a megbeszélésen kijelentette:

a kinai katonai kiadások alapján a két hírszerző szervezet úgy véli, Peking 2027-ben indítja meg a támadást Tajvan ellen.

Ez az offenzíva súlyos hatást gyakorolna az Egyesült Államok gazdaságára: egy 2022-es, eddig nyilvánosságra nem hozott jelentés arra jutott, hogy a tajvani chipellátás megszakadása a nagy gazdasági világválság óta nem látott krízist okozna.

Becsléseik szerint az amerikai GDP 11 százalékkal zuhanhat, ami a 2008-as recesszió hatásának a kétszerese lenne.

Eközben a legtöbb technológiai óriás csupán néhány hónapra elegendő félvezetőkészlettel rendelkezik.

A Biden-kormányzat a CHIPS-törvény keretében 50 milliárd dollárnyi állami támogatást kínált új hazai chipgyárak építésére, míg a Trump-adminisztráció vámfenyegetésekkel próbálta ugyanezt a célt elérni. Az eredmények azonban korlátozottak maradtak, mivel az Egyesült Államokban gyártott chipek több mint 25 százalékkal drágábbak tajvani társaiknál, ráadásul a TSMC a legfejlettebb technológiáját továbbra is a szigetországban tartja. Mivel az Intel és a Samsung nem tudott elegendő megrendelést szerezni új üzemeihez, a kormányzat 2,3 milliárd dollárral csökkentette a két vállalatnak ígért támogatást.

A fordulat 2025 elején következett be, amikor Howard Lutnick kereskedelmi miniszter kemény tárgyalásokba kezdett. A TSMC-t választás elé állította: vagy befektetnek az Intelbe és átveszik gyárainak üzemeltetését, vagy újabb saját üzemeket építenek az Egyesült Államokban. Az Nvidia vezetőjét, Jensen Huangot Trump elnök személyesen figyelmeztette a Fehér Házban a félvezetőkre tervezett védővámokról. Huang és a TSMC vezérigazgatója, Vej Csö-csia végül megállapodtak:

az Nvidia növeli megrendeléseit az arizonai gyárakból, a tajvani gyártó pedig bővíti amerikai jelenlétét.

Donald Trump a közvetlen támogatások helyett inkább vámokkal igyekezett nyomást gyakorolni. Tajvanra 32 százalékos vámot vetett ki, a félvezetőkre pedig külön vámtételeket helyezett kilátásba. Lutnick a tajvani delegációval közölte: a vámok csökkentésének feltétele, hogy a TSMC tovább növelje amerikai beruházásait. A miniszter célja, hogy a tajvani félvezetőgyártás 40 százaléka az Egyesült Államokba települjön át. Emellett előírnák a chipvásárlóknak, hogy megrendeléseik felét amerikai gyárakból fedezzék, ellenkező esetben 100 százalékos vámmal kell számolniuk.

Az agresszív stratégia meghozta az első eredményeket: a TSMC összesen mintegy 200 milliárd dollárra növelte arizonai befektetéseit, és újabb öt gyár felépítéséhez vásárolt telket Phoenixben. Az Intel az állami tulajdonrészért cserébe megkapta a 8,9 milliárd dolláros CHIPS-támogatást, az Nvidia pedig 5 milliárd dollárt fektetett a vállalatba. Az Apple, az AMD és a Qualcomm szintén vállalta, hogy növeli az Amerikában gyártatott chipek arányát.

Az Egyesült Államok 2030-ig várhatóan mintegy 200 milliárd dollárt fordít félvezetőgyárak fejlesztésére, ami 50 százalékkal növelheti a hazai gyártókapacitást. Mivel azonban Tajvan, Kína és más országok is milliárdokat fektetnek saját üzemeikbe, az amerikai részesedés a globális chipgyártásból 2030-ban is csupán 10 százalék körül alakulhat – ez nagyjából megegyezik a 2020-as szinttel.

