Itt mégis mi történik? - Internetre kikerült fotók alapján komoly fejlesztést kaphat a világ legveszedelmesebb vadászgépe

A kiállított méretarányos modell arra enged következtetni, hogy a Lockheed Martin az F-22-es harcászati rugalmasságának növelésén dolgozik, miközben igyekszik megőrizni a gép alacsony radarkeresztmetszetét. A típus eddig elsősorban belső tüzelőanyag-tartályaira és belső fegyvertereire támaszkodott a rejtett képességek fenntartása érdekében, így a külső függesztmények megjelenése érdemi változást jelezhet a tervezési filozófiában.

Model of the F-22 Raptor with LO drop tanks and IRST pods at the AFA Warfare Symposium pic.twitter.com/lcqhHL7kWI https://t.co/lcqhHL7kWI — Alex Hollings (@AlexHollings52) February 23, 2026

A hagyományos külső póttartályok jellemzően megnövelik a radarkeresztmetszetet és a légellenállást, ami erősen korlátozza alkalmazhatóságukat a magas fenyegetettségű környezetben.

A maketten látható tartályok (a géptörzshöz közelebb) formája azonban az alacsony észlelhetőségi elvekhez igazodik: kialakításuk a radarvisszaverődés csökkentését és az aerodinamikai hatékonyság megőrzését szolgálja.

Amennyiben a koncepció eljut a hadműveleti alkalmazásig, az új típusú tartályok jelentősen növelhetnék az F-22-es harci hatósugarát és őrjáratozási idejét anélkül, hogy érdemben rontanák a gép túlélőképességét a vitatott légterekben. Az infravörös szenzorok szárny alatti elhelyezése szintén arra utal, hogy a Raptor érzékelőinek bővítését is vizsgálják.

A Lockheed Martin egyelőre nem hozott nyilvánosságra hivatalos műszaki adatokat az új konfigurációval kapcsolatban. A jelenlegi információk kizárólag a kiállítási makettet dokumentáló közösségimédia-bejegyzéseken alapulnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images