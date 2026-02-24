  • Megjelenítés
FONTOS Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett
Itt mégis mi történik? - Internetre kikerült fotók alapján komoly fejlesztést kaphat a világ legveszedelmesebb vadászgépe
Globál

Itt mégis mi történik? - Internetre kikerült fotók alapján komoly fejlesztést kaphat a világ legveszedelmesebb vadászgépe

Portfolio
Az Air & Space Forces Association 2026. februári hadviselési szimpóziumán bemutatták az F-22 Raptor legújabb makettjét is. A napvilágot látott fotókon a szemfülesebbek kiszúrhattak pár érdekességet: a vadászgépen alacsony észlelhetőségű külső tüzelőanyag-póttartályok és a szárnyak alatt elhelyezett infravörös célkereső és -követő rendszer (IRST) láthatók - jelentette az Army Recognition.

A kiállított méretarányos modell arra enged következtetni, hogy a Lockheed Martin az F-22-es harcászati rugalmasságának növelésén dolgozik, miközben igyekszik megőrizni a gép alacsony radarkeresztmetszetét. A típus eddig elsősorban belső tüzelőanyag-tartályaira és belső fegyvertereire támaszkodott a rejtett képességek fenntartása érdekében, így a külső függesztmények megjelenése érdemi változást jelezhet a tervezési filozófiában.

A hagyományos külső póttartályok jellemzően megnövelik a radarkeresztmetszetet és a légellenállást, ami erősen korlátozza alkalmazhatóságukat a magas fenyegetettségű környezetben.

A maketten látható tartályok (a géptörzshöz közelebb) formája azonban az alacsony észlelhetőségi elvekhez igazodik: kialakításuk a radarvisszaverődés csökkentését és az aerodinamikai hatékonyság megőrzését szolgálja.

Még több Globál

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Elmondták az oroszok, mi lett volna, ha Putyin nem támadja meg Ukrajnát

Hármas karambol történt, részleges útlezárás az M0-son

Amennyiben a koncepció eljut a hadműveleti alkalmazásig, az új típusú tartályok jelentősen növelhetnék az F-22-es harci hatósugarát és őrjáratozási idejét anélkül, hogy érdemben rontanák a gép túlélőképességét a vitatott légterekben. Az infravörös szenzorok szárny alatti elhelyezése szintén arra utal, hogy a Raptor érzékelőinek bővítését is vizsgálják.

A Lockheed Martin egyelőre nem hozott nyilvánosságra hivatalos műszaki adatokat az új konfigurációval kapcsolatban. A jelenlegi információk kizárólag a kiállítási makettet dokumentáló közösségimédia-bejegyzéseken alapulnak.

Kapcsolódó cikkünk

Hátborzongató beszámolók jelentek meg egy titkos fegyverről? - Fényes győzelmet aratott Donald Trump

Kimondta Volodimir Zelenszkij: ez már a harmadik világháború

Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

Kína átlépheti a vörös vonalat: olyan fegyvert adna Amerika ősellenségének, amitől Washingtonban is tartanak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility